‘Giro d’Italia 2020 begint met tijdrit van 12,9 kilometer in Palermo’ maandag 29 juni 2020 om 10:46

Eerder lekte al uit dat de Giro d’Italia dit jaar zou beginnen met een tijdrit in en rond Palermo, de hoofdstad van Sicilië. Volgens het Italiaanse Cicloweb kiest de organisatie voor een tijdrit van 12,9 kilometer.

Als gevolg van het coronavirus is de Ronde van Italië verplaatst naar oktober en zijn de drie openingsetappes in Hongarije geschrapt. Organisator RCS en de Italiaanse wielerbond hadden midden juni een gesprek met de minister van Sport. De belangrijkste uitkomst was dat de Giro d’Italia dit najaar kan doorgaan mét publiek.

Daarnaast is bevestigd dat de Giro (3-25 oktober) kan starten op het eiland Sicilië. Dit betekent dat de organisatie een openingstijdrit kan organiseren in en rond Palermo. De tweede etappe zou daarna gaan van Monreale naar Agrigento, gevolgd door een bergrit met finish op de Etna-vulkaan.

De organisatie van de Giro d’Italia zou eind juni het definitieve parcours presenteren. Koersdirecteur Mauro Vegni kan in oktober rekenen op de aanwezigheid van onder meer Remco Evenepoel, titelverdediger Richard Carapaz, tweevoudig Giro-winnaar Vincenzo Nibali en sprinters als Peter Sagan en Dylan Groenewegen.