‘Giro d’Italia start met tijdrit in Palermo’ vrijdag 5 juni 2020 om 15:04

De eerste schetsen van het vernieuwde Giro d’Italia-parcours zijn uitgelekt. Volgens TuttoBiciWeb begint de Italiaanse rittenkoers op 3 oktober met een tijdrit in Palermo, de hoofdstad van het eiland Sicilië.

Als gevolg van het coronavirus is de Giro verplaatst en zijn de drie openingsetappes in Boedapest (Hongarije) geschrapt. De oplossing lijkt gevonden te zijn in Palermo. Of daar een individuele tijdrit of een ploegentijdrit gaat worden, is niet bekend. De tweede etappe zou daarna gaan van Monreale naar Agrigento, gevolgd door de derde etappe met finish op de Etna-vulkaan.

Vanaf de vierde dag blijft het peloton op het Italiaanse vasteland. Naar verluidt staan steden in de zuidelijke regio’s Calabrië, Abruzzen en Basilicata op de verlanglijst van de organisatie. Overigens heeft RCS Bergamo uitgesloten als start- of finishplaats van een etappe dit jaar. De stad is zwaar getroffen door het coronavirus. Mogelijk mag Bergamo in 2021 wel een rit ontvangen.

Eind juni presenteert de Giro d’Italia het complete parcours voor de bijzondere editie van dit jaar.