Giro-baas Vegni: “Corona is een probleem, maar slechte weer baart me meer zorgen”

Voor Mauro Vegni, de koersdirecteur van de Giro d’Italia, zijn het niet de leukste dagen. De Ronde van Italië wordt namelijk geteisterd door het coronavirus en dan is er ook nog het slechte weer. “Ik moet de Giro in Rome krijgen. Dat is het belangrijkste”, vertelde Vegni voor de start van de elfde etappe aan Sporza.

De Giro d’Italia is, met name de laatste dagen, in de ban van het coronavirus. Vanochtend vielen er nog eens zes renners uit met COVID-19, waaronder vier coureurs van Soudal Quick-Step. “Het is een probleem dat we niet gewenst hebben. Het is een geval van overmacht”, is Vegni van mening. “Ikzelf moet de Giro in Rome krijgen, dat is het belangrijkste.”

“Dit weekend zal er waarschijnlijk een communiqué verzonden worden waarin we onderzoeken wat er de voorbije twee weken gebeurd is. Maar nu moet ik aan Rome denken. Dat het slechte weer ons niet helpt? Absoluut. Dat baart me momenteel meer zorgen.”

Mea culpa

Vegni ging ook nog even in op de opgave van Remco Evenepoel, en de communicatie van zijn ploeg Soudal Quick-Step. De formatie besloot na de positieve coronatest van zijn kopman een persbericht de wereld in te sturen, maar had de organisatie van de Giro nog niet verwittigd. Vegni heeft inmiddels gesproken met teambaas Patrick Lefevere. “Het was een vriendschappelijke babbel. Ik heb mijn standpunt gedeeld, hij het zijne. Iedereen trekt daar zijn conclusies uit.”

“De ploeg deed die aankondiging op eigen houtje. Er was geen voorafgaande communicatie met de Giro-organisatie. Het was niet leuk om via Twitter en het internet te moeten vernemen dat de rozetruidrager uit de Giro stapte… Daarin hebben ze een foutje gemaakt, maar ik kan begrijpen dat ze een beetje in paniek waren en niet de luciditeit hadden om het normale protocol te volgen bij zo’n gebeurtenis”, liet Vegni ook nog weten in gesprek met Het Laatste Nieuws.

