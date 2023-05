Giro 2023: Ritwinnaar Mads Pedersen stapt ziek af

Zoek niet meer naar Mads Pedersen in de Giro d’Italia. De kopman van Trek-Segafredo, winnaar van de etappe naar Napoli in de openingsweek, is vrijdag ziek opgestaan en dus niet fit om te starten in de dertiende etappe naar Crans Montana.

“Mads heeft een onrustige nacht achter de rug, waarin hij veel moest hoesten. Hij werd vanmorgen wakker met een pijnlijke keel en een luchtpijpontsteking. Daardoor is hij niet fit genoeg om te koersen”, meldt Trek-Segafredo.

Pedersen eindigde deze Giro al vijf keer in de top-5 van een etappe en was vol in strijd om de puntentrui. In dat klassement stond de Deense wereldkampioen van Yorkshire tweede, op 24 punten van leider Jonathan Milan.

