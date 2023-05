Giro 2023: Remco Evenepoel excuseert zich bij Trek-renners na valpartij

Vlak na zijn valpartij in de slotfase van de vijfde etappe van de Giro d’Italia was Remco Evenepoel nog zeer ontstemd, maar de wereldkampioen heeft gisteren ook al zijn excuses aangeboden bij Mads Pedersen en Alex Kirsch van Trek-Segafredo.

Kirsch meldde zich na afloop van de vijfde etappe bij de ploegbus van Soudal Quick-Step, omdat hij in aanraking kwam met Remco Evenepoel bij diens tweede valpartij. De Luxemburger excuseerde zich voor de touché, maar volgens Trek-Segafredo-ploegleider Steven de Jongh had dat niet gehoeven.

Evenepoel heeft inmiddels ook de hand in eigen boezem gestoken en zijn excuses aangeboden. Dat heeft De Jongh laten weten aan Het Nieuwsblad. “Remco heeft zich geëxcuseerd bij Alex en Mads, nadat hij de beelden had gezien van bovenaf. Het was erg ongelukkig natuurlijk. En Remco was gefrustreerd vlak na die val.”

Evenepoel kwam in de vijfde etappe twee keer ten val. Omdat de laatste crash in de laatste drie kilometer gebeurde, verloor hij geen tijd in het algemeen klassement. De wereldkampioen heeft alleen wel veel pijn. “We zullen deze ochtend meer weten, maar één ding is zeker. Etappe zes zal een lastige etappe worden voor hem”, aldus ploegarts Toon Cruyt.