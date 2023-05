Vervaeke, ploegmaat van Evenepoel, is stellig: “Kirsch sneed Remco de pas af”

Remco Evenepoel ging in de finale van de vijfde etappe van de Giro d’Italia voor een tweede keer onderuit, nadat hij in aanraking kwam met Alex Kirsch. Volgens Trek-Segafredo-ploegleider Steven de Jongh was het een ‘jammere val’, maar Louis Vervaeke, ploeggenoot van Evenepoel, is het daar niet mee eens.

Vervaeke wees in gesprek met Sporza met een beschuldigende vinger naar Kirsch. “De eerste val van Remco was zonder erg, de tweede moeten we nog afwachten. Hoe die tweede gebeurde? Remco hoorde zijn naam en wilde weggaan uit het gedrum. Daardoor keek hij naar rechts, maar Kirsch – en dat is al niet mijn beste maat – sneed zijn pas af.”

Evenepoel ging vervolgens hard tegen het asfalt. Omdat deze valpartij in de laatste drie kilometer gebeurde, verloor hij geen tijd in het algemeen klassement, maar de wereldkampioen heeft wel veel pijn. “We zullen donderdagochtend meer weten, maar één ding is zeker. Etappe zes zal een lastige etappe worden voor hem”, liet Toon Cruyt, ploegarts van Soudal Quick-Step, al weten.

Vervaeke hoopt dat de schade meevalt. “Maar het is altijd wonden likken als je aan zestig kilometer per uur over de grond gaat. Het was echt verschrikkelijk glad, echt ongelooflijk. Je blijft de hele dag bij de eerste twintig om het gevaar te vermijden, maar je ziet maar dat het toch altijd kan gebeuren.”