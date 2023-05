Giro 2023: Remco Evenepoel blinkt voor de start in zijn roze trui

Remco Evenepoel zal vandaag voor het eerst in zijn carrière in de roze trui koersen. De renner van Soudal Quick-Step won zaterdag met overmacht de openingstijdrit en gaat zo aan de leiding in het algemeen klassement. De regerende wereldkampioen op de weg poseerde voor de start al trots in het roze kleinood.

Soudal Quick-Step deelde voor de start van de tweede etappe naar San Salvo al enkele foto’s op social media, waarop Evenepoel te zien is in de roze trui. De Belg is niet alleen te herkennen aan La Maglia Rosa. Zijn fiets is inmiddels ook voorzien van roze stuurlinten.

Evenepoel was zaterdag de zeventiende Belg in de geschiedenis die op het podium de roze trui in ontvangst mocht nemen. Rik Verbrugghe, Eddy Merckx, Johan De Muynck, Jef Demuysere, Armand Desmet, Roger De Vlaeminck, Jos Hoevenaars, Freddy Maertens, Michel Pollentier, Patrick Sercu, Wilfried Reybrouck, Rik Van Linden, Rik Van Looy, Willy Vannitsen, Rik Van Steenbergen en Guillaume Van Tongerloo gingen hem voor.

De vraag is wel hoelang Evenepoel de roze trui zal vasthouden. Is Soudal Quick-Step van plan om het kleinood de komende dagen met hand en tand te verdedigen? “We moeten de trui waarschijnlijk behouden tot rit vier. Daarna kunnen we proberen om hem weg te geven. Maar voor nu ben ik heel blij, ik wil er ook van genieten”, liet de huidige drager van de roze trui na zijn tijdritzege weten.

