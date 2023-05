Giro 2023: Pozzovivo naar huis met corona, ook Schmidt stapt niet meer op

Domenico Pozzovivo gaat niet van start in de tiende etappe van de Giro d’Italia. De 40-jarige Italiaan heeft vanochtend positief getest op corona, meldt Israel-Premier Tech. Het ProTeam verliest ook Mads Würtz Schmidt, die zich eveneens niet fit voelt. Laatstgenoemde testte negatief op corona.

Pozzovivo stond na negen etappes twintigste in het algemeen klassement. Hij had een achterstand van meer dan vijfeneenhalve minuut op Geraint Thomas, die na de opgave van Remco Evenepoel de leiding heeft in het algemeen klassement. In de rit naar Lago Laceno werd Pozzovivo elfde, in de etappe naar Gran Sasso d’Italia dertiende.

Terwijl Pozzovivo positief testte op corona, was dat bij Schmidt dus niet het geval. “Maar hij voelt zich sinds gisteren niet lekker en is niet in de positie om te starten”, schrijft Israel-Premier Tech over de Deen.

Unfortunately, Domenico Pozzovivo and Mads Würtz Schmidt won’t take the start of stage 10 today. Domenico tested positive for Covid this morning. Mads has returned negative tests but hasn’t been feeling well since yesterday and isn’t in a position to start.

__

🇮🇹 #Giro — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) May 16, 2023