Giro 2023: Organisatie stelt geen helikopters meer beschikbaar

Er was na afloop van de zevende etappe van de Giro d’Italia veel te doen over het gebruik van helikopters, waarmee een aantal renners de Gran Sasso d’Italia afdaalden. De UCI voelde zich zelfs geroepen om een statement de wereld in te sturen. De Giro-organisatie luistert naar de internationale wielerunie en zal geen helikopers meer beschikbaar stellen.

Een aantal renners van Soudal Quick-Step, waaronder wereldkampioen Remco Evenepoel, en Bahrain Victorious daalden na afloop van etappe zeven de slotklim af per helikopter. De rest van het peloton deed dat niet en moest bijvoorbeeld de gondel of auto naar beneden nemen. Een belangrijke kanttekening is dat de helikopters werden aangeboden door de organisatie (RCS) zelf. De keuze was aan de teams of ze hiervoor wilden betalen of niet.

De UCI bracht naar aanleiding daarvan een statement naar buiten waarin het gebruik van helikopters werd veroordeeld. De internationale wielerunie vindt dat het gebruik van helikopters in strijd is met het principe van fair play. De teams zouden niet gelijk behandeld worden qua vervoer naar het hotel. “Bovendien gaat het ook tegen het principe van een verminderde koolstofvoetafdruk in. Dat staat vermeld door de organisator van de UCI WorldTour.”

De organisatie van de Giro d’Italia is gevoelig voor de oproep van de UCI en zal de komende week dan ook geen helikopters meer beschikbaar stellen voor de renners. Ook de dragers van de roze, blauwe, paarse en witte trui zijn na een (berg)rit dus gewoon aangewezen op de fiets of auto voor verder vervoer naar het hotel.

Patrick Lefevere, ploegmanager van Soudal Quick-Step, begrijpt de ophef niet. “Waar begint en eindigt fair play? Alle ploegen hebben koks mee, een kookwagen. Fietsen mogen niet minder wegen dan 6,8 kilo, anders is het ook geen fair play meer. Er zijn ploegen die twintig miljoen meer budget hebben dan wij, is dat dan fair play? Die discussie kun je tot morgenvroeg aan gaan”, liet hij vorige week weten in gesprek met Eurosport.

