Lefevere reageert op veroordeling helikoptervlucht: “Waar begint en eindigt fair play?”

Een aantal renners van Soudal Quick-Step, waaronder wereldkampioen Remco Evenepoel, en Bahrain Victorious daalden na afloop van etappe zeven de slotklim af per helikopter. De UCI bracht naar aanleiding daarvan een statement naar buiten waarin ze het gebruik van helikopters veroordeelde. Patrick Lefevere, ploegmanager Soudal Quick-Step, begrijpt de ophef niet.

“We hadden na Milaan-San Remo een meeting over de Giro”, vertelde Lefevere tijdens de uitzending van Eurosport over het besluit om een helikoptervlucht te nemen. “Toen is dat op tafel gelegd en hebben we gezegd: we gaan dat doen. Je kunt er natuurlijk over discussiëren, maar je bespaart toch twee uur.”

De UCI vindt dat het gebruik van helikopters in strijd is met het principe van fair play. De teams zouden niet gelijk behandeld worden qua vervoer naar het hotel. “Waar begint en eindigt fair play?”, vraagt Lefevere zich af. “Alle ploegen hebben koks mee, een kookwagen. Fietsen mogen niet minder wegen dan 6,8 kilo, anders is het ook geen fair play meer. Er zijn ploegen die twintig miljoen meer budget hebben dan wij, is dat dan fair play? Die discussie kun je tot morgenvroeg aan gaan.”

Lefevere vertelde, tot slot, ook nog over de kosten die de ploeg maakte om de helikoptervlucht te regelen. “Uiteindelijk is het zeshonderd euro de man, maar op het budget van de hele Giro maakt dat het verschil niet”, aldus Lefevere, die vertelde dat de ploeg later deze Giro nog één helikoptervlucht gepland heeft, voor twee renners. “Maar ik weet niet of dat gaat mogen.” De UCI heeft namelijk laten weten dat ze ‘de nodige maatregelen en sancties zullen nemen om ervoor te zorgen dat een dergelijke gebeurtenis in de toekomst niet meer voorkomt’.

