Giro 2023: UCI veroordeelt het gebruik van helikopters na etappe zeven

De UCI heeft een statement de wereld ingestuurd waarin ze het gebruik van helikopters, waarmee een aantal renners de Gran Sasso d’Italia afdaalden, veroordelen. De organisatie geeft aan dat het niet in overeenstemming is met de principes van fair play.

De UCI of Union Cycliste Internationale doelt op onder meer een aantal renners van Soudal Quick-Step, waaronder wereldkampioen Remco Evenepoel, en Bahrain Victorious. Zij namen na afloop van etappe zeven een helikopter om de Gran Sasso d’Italia af te dalen. De rest van het peloton deed dat niet en moest bijvoorbeeld de gondel of auto naar beneden nemen.

“Dit vorm een voordeel dat indruist tegen de beginselen van fair play om een gelijke behandeling te waarborgen bij het vervoer van de ploegen naar hun hotels. Bovendien gaat het ook tegen het principe van een verminderde koolstofvoetafdruk in. Dat staat vermeld door de organisator van de UCI WorldTour.”

Helikopters aangeboden door RCS

Tot slot laat de UCI ook nog weten dat ze ‘de nodige maatregelen en sancties zullen nemen om ervoor te zorgen dat een dergelijke gebeurtenis in de toekomst niet meer voorkomt.’ Een belangrijke kanttekening is dat de helikopters werden aangeboden door de organisatie (RCS) zelf. Dit meldde Het Nieuwsblad. De keuze was aan de teams of ze hiervoor wilden betalen of niet.