Giro 2023: Oplossing in de maak voor klimtijdrit na logistieke problemen

Eerder deze week kwam het bericht naar buiten dat de klimtijdrit op de voorlaatste dag van de Giro d’Talia mogelijk niet kon doorgaan wegens logistieke problemen. Na een vergadering met de ploegen op vrijdag lijkt er dan toch een oplossing te zijn.

Giro 2023: Monsterlijke klimtijdrit staat op de tocht vanwege logistieke problemen Lees ook:

De tijdrit op de voorlaatste dag bestaat uit twee delen. Eerst is er een vlakke aanloop, daarna volgt er de monsterlijke beklimming van de Monte Lussari (7,8 km aan 11,2%). Die beklimming bestaat uit zeer smalle wegens, waardoor wagens er niet kunnen komen. Daardoor zouden ploegleiders en mecaniciens op motors moeten overstappen, maar voor die motors zouden dan weer geen plek zijn boven op de Monte Lussari.

Het Nieuwsblad meldt nu dat er waarschijnlijk een oplossing gevonden is. Ploegleider van Soudal Quick-Step Geert Van Bondt geeft meer uitleg bij de Vlaamse krant: “Op de klim zal elke renner gevolgd worden door een mecanicien die achterop de motor zit met een reservefiets op de rug. Praktisch niet eenvoudig, maar het is in het verleden nog gebeurd. De top-tien van het klassement zou twee motors achter zich krijgen: eentje met een ploegleider en eentje met een mecanicien.”

Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 1 tijdrit naar Ortona – Wie pakt de eerste roze trui? Lees ook: