Giro 2023: Monsterlijke klimtijdrit staat op de tocht vanwege logistieke problemen

Het zou een van de sleutelritten in de komende Giro d’Italia moeten worden, de loodzware klimtijdrit naar Monte Lussari. Nu is het echter nog maar de vraag of de rit door zal kunnen gaan. Er zijn namelijk logistieke problemen waardoor de etappe op de tocht staat, meldt Sporza.

De klimtijdrit staat gepland voor zaterdag 27 mei, een dag voordat het peloton eindbestemming Rome bereikt. De chronoproef is 18,6 kilometer lang. De eerste elf kilometer zijn vlak, maar daarna begint de Monte Lussari (7,3 km aan 12,1%). De weg naar de top van deze klim is te smal voor volgwagens om naar boven te rijden. Dat was reeds bekend bij de organisatie, die dat op wilde vangen door de renners te laten volgen door motoren. Deze zouden dan assistentie kunnen bieden bij mechanische pech. Organisatorisch is deze oplossing echter niet mogelijk, blijkt nu.

De UCI heeft een brief gestuurd naar de organisatie. Daarin wordt de organisatie gevraagd om naar een oplossing te zoeken of de etappe te wijzigen. Het onderwerp wordt morgen besproken tijdens de ploegleidersvergadering.

