Giro 2023: Ook Martijn Tusveld kreeg te maken met aanrijding op training

Ongelooflijk maar waar: ook Martijn Tusveld is aangereden op training in de dagen voor de Giro d’Italia. De Nederlander van Team DSM is echter wel fit genoeg om aan de start te komen van zijn derde Ronde van Italië.

“Ik probeer nog te herstellen van mijn aanrijding met een auto twee dagen geleden”, liet Tusveld vrijdag weten op sociale media. “Ik ben echter gelukkig genoeg om te starten in mijn zevende grote ronde. Heel enthousiast om de komende drie weken te koersen in Italië met Team DSM.”

Eerder deze week werd bekend dat ook Jan Tratnik werd aangereden op training door een auto. De Sloveen was niet meer in staat om aan de start te komen van de Ronde van Italië. Zaterdagochtend kwam naar buiten dat ook Fransman Rudy Molard in aanraking kwam met een auto in Italië en daardoor tegen de grond ging. Molard kan, net zoals Tusveld, toch starten in de Giro.

