Giro 2023: Rudy Molard ook aangereden op training, maar Fransman kan wel starten

Rudy Molard is afgelopen vrijdag aangereden op training. De coureur van Groupama-FDJ was in Italië aan het trainen op de vooravond van de Giro. Onderzoeken in het ziekenhuis wezen uit dat Molard zaterdag wel van start kan gaan.

Het nieuws rond Molard werd vrijdagavond rond 21.30 uur bekendgemaakt door zijn ploeg Groupama-FDJ op Twitter. Dat is slechts enkele uren nadat Jumbo-Visma naar buiten had gebracht dat Jan Tratnik, een van de belangrijke luitenanten van Primoz Roglic, ook was aangereden op training. Tratnik had minder ‘geluk’ en kon niet van start gaan.

De 33-jarige Molard kan dat wel en begint zodoende zaterdag aan zijn veertiende grote ronde. Nog nooit won hij een etappe in een grote ronde, maar afgelopen jaar kwam de Fransman er wel dichtbij in de Vuelta a España. Toen werd Molard vierde in de overgangsetappe naar Bilbao, die gewonnen werd door Marc Soler.

Rudy Molard a été percuté par un véhicule, ce vendredi à l'entraînement. Des radios de contrôle ont permis de confirmer qu'il pourra bien prendre le départ du Tour d'Italie, demain ✅ pic.twitter.com/Ua7TwaHR7S — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) May 5, 2023