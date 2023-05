Giro 2023: Nummer acht Pavel Sivakov verliest bijna veertien minuten na crash

INEOS Grenadiers heeft wel eens betere dagen gehad in een grote ronde dan de elfde etappe van de Giro d’Italia 2023. Naast de valpartij en de opgave van kopman Tao Geoghegan Hart, kan de Britse ploeg ook een streep zetten door de klassementsambities van Pavel Sivakov. De nummer acht van het klassement lag bij dezelfde val en verloor bijna een kwartier.

De betreffende valpartij gebeurde op ongeveer 70 kilometer van de finish. Alessandro Covi schoof onderuit in een natte afdaling en nam rozetruidrager Geraint Thomas mee in zijn val. Daarachter gingen meer renners tegen het asfalt, waaronder dus Hart, Sivakov en Primož Roglič. De Brit is afgevoerd naar het ziekenhuis en vreest voor een beenbreuk.

Sivakov kon, net als Roglič, zijn weg wel vervolgen, weliswaar flink gehavend. De Russische Fransman werd al snel na zijn crash op grote achterstand gemeld van het peloton. Uiteindelijk kwam hij op 13.56 minuut van ritwinnaar Pascal Ackermann binnen.

Door de valpartij en het tijdverlies is Sivakov zijn goede positie in het algemeen klassement kwijt. Hij is gezakt naar plek 23, op 16.11 minuut van roze trui Thomas. Met Thymen Arensman (achtste op 2.32) en Laurens De Plus (negende op 2.36) heeft INEOS nog wel twee andere renners in de top-10 staan.

