Giro 2023: Nog een Paret-Peintre aan het feest, broer Valentin uitzinnig van vreugde

Aurélien Paret-Peintre boekte dinsdag de grootste zege uit zijn carrière. De Fransman won namelijk de vierde etappe van de Giro d’Italia en was na afloop uiteraard dolgelukkig. Wie ook erg blij was: zijn broer Valentin.

De jongste van de broers Paret-Peintre was al lang gelost uit de groep der favorieten, op het moment dat Aurélien naar de zege wist te sprinten. Valentin reed op dat moment naast de ploegleidersauto van AG2R Citroën en kon de finale dus goed volgen.

🇮🇹@giroditalia

La célébration de la victoire en direct pour @Valent1_Paret, @Alexbaudin73, @NicoProdhomme, Arturas Kasputis et Franck Boudot 🏆🔥

The live victory celebration for riders and staff 🏆🔥#AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement #RideDifferently pic.twitter.com/B5nUBE3qw4

— AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) May 10, 2023