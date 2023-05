Giro 2023: Movistar rekent in sprints op Gaviria, Rubio man voor de bergritten

Movistar heeft zijn achtkoppige selectie vrijgegeven voor de komende Giro d’Italia. De formatie hoopt met Fernando Gaviria te scoren in de vlakke sprintetappes. In de bergen rekent de ploeg met name op Einer Rubio, al maken Carlos Verona en Óscar Rodríguez ook deel uit van de selectie.

Movistar spreekt op zijn website van een primeur. “Voor het eerst in onze historie nemen we een topsprinter mee naar de Giro d’Italia. Fernando zal meteen mee willen doen in één van de grootste wedstrijden op de kalender.” Gaviria tankte in aanloop naar de Ronde van Italië nog wat vertrouwen. Zondag snelde hij op knappe maar bovenal overtuigende wijze naar de zege in de slotrit van de Ronde van Romandië.

Gaviria stond al vijf keer eerder aan de start van de Giro d’Italia en was in het verleden al erg succesvol in de drieweekse rittenkoers. Bij zijn eerste deelname in 2017 won hij meteen vier etappes en de paarse puntentrui. Ook in 2019 won hij een rit, maar bij zijn laatste drie deelnames bleef hij met lege handen achter.

Meerdere opties voor in de bergen

Voor de sprints heeft Movistar dus een duidelijke kopman, in de bergen krijgt Einer Rubio alle vrijheid om zijn ding te doen. De 25-jarige Colombiaan won eerder dit jaar al een bergrit in de UAE Tour en kan vanuit een vroege vlucht misschien toeslaan. Ook Carlos Verona en Óscar Rodríguez kunnen zich wellicht onderscheiden in de Italiaanse bergen.

De selectie bestaat verder uit tijdrijder Will Barta, de rappe Max Kanter, hardrijder Albert Torres en ervaren wegkapitein José Joaquín Rojas.

