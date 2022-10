UCI grijpt in: meer afstand tussen tijdrijder en volgwagen

De afstand tussen een tijdrijder en een volgwagen moet in 2023 vergroot worden. Die aanpassing gaat de UCI voor het nieuwe seizoen doorvoeren in haar reglementen. De afgelopen jaren was de regel dat er minimaal 10 meter tussen renner en wagen moest zitten, maar dat wordt aangepast naar minimaal 15 meter.

“De volgwagen moet de renner volgen op minstens 15 meter, zal de renner nooit inhalen of naast de renner gaan rijden”, staat vanaf 1 januari 2023 in de UCI-regels. Artikel 2.4.023 gaat nog verder: “In geval van pech, mag alleen hulp verleend worden als renner en wagen stilstaan en als de volgwagen niemand hindert.”

Steeds vaker wordt bij tijdritten gekeken naar de invloed van een volgwagen. Een auto of motor heeft niet alleen een zuigende werking (als je erachter rijdt), maar ook een duwende werking (als je ervoor rijdt). Daarbij proberen ploegen die invloed te vergroten door heel veel fietsen op de auto te zetten om de auto ‘groter’ te maken.

“Het betekent dat de auto achter de fietser in feite de lucht vooruit duwt, zodat de snelheid van de luchtstroom rond de fietser kleiner wordt. Het is maar klein, maar het is genoeg om een verschil te maken”, vertelde Richard Kelso eerder dit jaar al eens aan Cyclingnews.

Er gingen geluiden op om de afstand tussen renner en volgwagen te vergroten tot 30 meter om het aerodynamische voordeel zo veel mogelijk te beperken, maar zo ver gaat de UCI dus (nog) niet. Om een beeld te krijgen van 15 meter: de Skoda’s die Jumbo-Visma inzet zijn tussen de 4,2 en 4,9 meter lang. Tussen renner en wagen moeten dus zeker drie auto’s passen.

Andere regelwijzigingen

Het is niet de enige regelwijziging die de UCI gaat doorvoeren vanaf 2023. Zo schrapt de wielerunie de regel omtrent het maximale verzet voor junioren. Ondertussen hebben de KNWU en Belgian Cycling besloten om daarin niet mee te gaan en vast te houden aan dat maximale verzet voor de U19-categorie.

Ploegleiders of volgwagenbestuurders die uit koers worden gehaald in de WorldTour, Women’s WorldTour of ProSeries krijgen ook nog een bijkomende straf. Zij mogen die functie niet vervullen tot de volgende koers op dat niveau van start is gegaan. De maximale duur van een dergelijke straf is zeven dagen, geteld vanaf de dag na de overtreding. Mocht de bestuurder niet geïdentificeerd kunnen worden, dan zal de ploeg in kwestie de boete ontvangen.

Daarnaast mogen organisaties vanaf 2023 ervoor kiezen om de bonificatieseconden bij tussensprints te verdubbelen. Normaal gesproken zijn bij tussensprints 3, 2 en 1 bonificatieseconden te verdienen, maar als in een etappe slechts één tussensprint ligt, mag de organisatie daar ook 6, 4 en 2 seconden verdelen. Dit moet wel duidelijk aangegeven zijn in de technische gids, zodat de UCI-commissarissen het kunnen goedkeuren.