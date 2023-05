Giro 2023: Zieke Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) knijpt in de remmen

Een bittere pil voor BORA-hansgrohe: de Duitse formatie kan in de Giro d’Italia niet meer rekenen op Aleksandr Vlasov. De kopman, die zesde stond in het algemeen klassement, moest al bijzonder vroeg afhaken in de tiende etappe naar Viareggio. Vlasov is te ziek om zijn weg te vervolgen.

Vlasov stond er na negen etappes nog uitstekend voor in de Giro d’Italia en reed afgelopen zondag nog een sterke tijdrit, maar na de eerste rustdag ziet de wereld er helemaal anders uit. Vlasov moest vandaag, tijdens de tiende etappe naar Viareggio, al bijzonder vroeg lossen uit het peloton.

De rust is inmiddels weer teruggekeerd in het peloton, maar Vlasov reed al op grote achterstand en zag het heilloze van zijn missie in. Oud-renner en Eurosport-analist Jens Voigt, die de Giro volgt vanop de motor, had eerder al van de ploeg te horen gekregen dat Vlasov ziek is.

Vlasov deed nog volop mee voor de eindoverwinning in de Ronde van Italië. De 27-jarige coureur volgde in het klassement op 1:03 van de (nieuwe) rozetruidrager Geraint Thomas. De druk van het kopmanschap bij BORA-hansgrohe zal nu enkel op de schouders van Lennard Kämna rusten.

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF

5 Clément RUSSO (TEAM ARKEA - SAMSIC) DNS

