Giro 2023: Gevallen Daan Hoole loopt kuitblessure op

Daan Hoole is niet ongeschonden uit de tweede etappe van de Giro d’Italia gekomen. De Nederlander van Trek-Segafredo lag bij de valpartij op hoge snelheid in de finale van de etappe naar San Salvo en heeft een kuitblessure overgehouden.

Als allerlaatste, op plek 176, kwam Hoole uiteindelijk over de finish. Dat was op 6.35 minuut van ritwinnaar Jonathan Milan. Meteen na de finish liet Trek-Segafredo weten dat de lange Nederlander geen ernstige blessure had opgelopen. Nader onderzoek in het ploeghotel wees uit dat hij toch een ernstige kneuzing heeft aan zijn rechterkuit.

“Hij zal later vandaag de nodige behandelingen ondergaan, in de hoop dat hij morgen geen pijn meer heeft en kan koersen zonder problemen”, schrijft het Amerikaanse team op sociale media.

De 24-jarige Hoole was een van de loodsen van kopman Mads Pedersen in aanloop naar de eerste massasprint, maar door de valpartij was zijn rol uitgespeeld. Ook Pedersen werd gehinderd en kon daardoor niet meesprinten om de overwinning.

🚨 Further investigations at the hotel by our team doctor revealed a severe contusion on the right calf of @daanhoole.

He will undergo the necessary treatment today with the hope that he will be able to avoid any pain tomorrow and ride without problems.#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/cn3MowlbFc

— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) May 7, 2023