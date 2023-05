Giro 2023: Geen breuken voor Gaviria, Nierkneuzing voor Oscar Rodríguez

Movistar begon woensdag nog vol goede moed aan de elfde etappe van de Giro d’Italia, maar het werd voor de telecombrigade een rit om snel te vergeten. De Spaanse ploeg zag onderweg Oscar Rodríguez uitvallen na een valpartij en in aanloop naar de sprint ging ook Fernando Gaviria onderuit.

Kort na de valpartij van enkele topfavorieten voor de eindzege in de Giro, waarvan Tao Geoghegan Hart het grootste slachtoffer was, vond aan kop van het peloton nog een valpartij plaats. Óscar Rodríguez verloor de controle over zijn fiets, botste tegen een verkeersbord én een huis en moest opgeven.

De renner van Movistar kwam in aanraking met een andere renner die langszij kwam en raakte daardoor uit balans. De botsing die daarop volgde met het bord en het huis, was behoorlijk hard, waarna Rodríguez minutenlang op het asfalt bleef liggen. Medische assistentie was snel ter plaatse, maar de Spanjaard kon zijn weg niet vervolgen.

De 28-jarige Rodríguez ligt momenteel met een nierkneuzing in het ziekenhuis van Novi Ligure. “Maar verder is zijn algemene toestand goed. In het ziekenhuis van Tortona volgde een eerste diagnose, waarna hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Novi Ligure. Vandaag zal er een nieuwe evaluatie volgen”, laat Movistar weten via social media. De klimmer was bezig aan zijn tweede Giro d’Italia.

Goed nieuws voor Gaviria

In de finale van de elfde etappe ging het opnieuw mis voor Movistar. Sprintkopman Fernando Gaviria kwam namelijk ten val in de voorlaatste kilometer en kon zo niet meesprinten om de overwinning. Even werd er gevreesd voor een breuk in zijn arm, maar de Colombiaan heeft geen breuken overgehouden aan zijn crash. “Fernando heeft wel last van heel wat schaafwonden.”

Het is wel nog onduidelijk of Gaviria vandaag aan de start zal verschijnen van de twaalfde etappe naar Rivoli.

