Giro 2023: Opgave Óscar Rodríguez na opmerkelijke val tegen huis

Kort na de valpartij van enkele topfavorieten voor de eindzege in de Giro, waarvan Tao Geoghegan Hart het grootste slachtoffer was, vond aan kop van het peloton nog een valpartij plaats. Óscar Rodríguez verloor de controle over zijn fiets, botste tegen een verkeerdbord én een huis en moest opgeven.

De renner van Movistar kwam in aanraking met een andere renner die langszij kwam en raakte daardoor uit balans. De botsing die daarop volgde, met het bord en het huis, was behoorlijk hard, waarna Rodríguez minutenlang op het asfalt bleef liggen. Medische assistentie was snel ter plaatse, maar de Spanjaard kon zijn weg niet vervolgen.

Wat de ernst van de blessure is van Rodríguez, is niet bekend. Zijn opgave betekent dat Movistar-sprinter Fernando Gaviria een mannetje minder heeft in de sprintvoorbereiding.

🚴🇮🇹 | Wat een toestand! Óscar Rodríguez botst tegen een huis langs de weg. Klinkt stom. En het ziet er ook stom uit. Hopelijk valt de schade mee. 💥🏠 #Giro 📺 Koers kijk je via discovery+ pic.twitter.com/kgjrwP7P1W — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 17, 2023

