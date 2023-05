Giro 2023: Vendrame en Paret-Peintre speerpunten AG2R Citroën, Gall richt zich op Tour

AG2R Citroën heeft de selectie bekendgemaakt voor de Giro d’Italia. Felix Gall, die de Giro aanvankelijke wel op zijn planning had, is niet van de partij: hij richt zich op de Tour de France. De Franse ploeg zal vooral rekenen op Andrea Vendrame en Aurélien Paret-Peintre.

Gall kwam onlangs vervelend ten val in de Tour of the Alps. De 25-jarige Oostenrijker reed de rittenkoers nog wel uit en eindigde zelfs nog als negende in het eindklassement, maar in overleg met de ploegleiding is besloten dat hij niet zal nemen aan de Giro. Hij zal zich in plaats daarvan richten op de Tour de France. “Felix Gall is een van de renners die in juli waarschijnlijk aan de start van La Grande Boucle zal verschijnen”, vertelt teammanager Laurent Biondi.

AG2R Citroën zal het in de Giro nu vooral zal moeten hebben van Aurélien Paret-Peintre voor een goed klassement. De Fransman noteerde dit jaar al enkele ereplaatsen in rittenkoersen: tweede in de Tour du Var, elfde in Parijs-Nice en dertiende in de Tour of the Alps. “Zijn doel wordt om een zo goed mogelijk klassement te rijden”, aldus Biondi, die Paret-Peintre de ‘absolute kopman’ noemt. “We hopen hem in de top-vijftien te zien en zelfs dicht tegen de top-tien aan, als de koers goed gaat.”

Verder aanwezig voor het Franse WorldTeam: Alex Baudin, Mikaël Cherel, Paul Lapeira, Larry Warbasse, Nicolas Prodhomme, Valentin Paret-Peintre en Andrea Vendrame, twee jaar nog ritwinnaar in de Ronde van Italië. “We weten dat hij het vermogen heeft om een ​​etappe te winnen, net als in 2021”, zegt Biondi over de 28-jarige Italiaan. “Dat is wat we beiden willen.”

