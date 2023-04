Gevolgen van crash Felix Gall groter dan gedacht: “Ik dacht aan opgeven”

De valpartij van Felix Gall in de tweede etappe van de Tour of the Alps heeft toch nog voor flink wat problemen gezorgd. De beoogde Giro-kopman van AG2R Citroën kende een moeilijke vierde rit en dacht zelfs aan opgeven, vertelt hij na de finish aan WielerFlits.

“Gisteren voelde ik mij nog wel goed, maar vandaag voelde ik mij extreem slecht bij de start”, aldus een gehavende Gall. Al twee dagen rijdt hij rond met een ingepakte linkerkant na zijn valpartij op hoge snelheid in de slotkilometer van de rit met finish op de schaatsbaan van Collalbo.

In de bergrit naar San Valentino wist hij de schade enigszins te beperken, maar donderdag had hij meer problemen. “Ik had het echt heel erg moeilijk, ook mentaal voelde ik mij heel slecht en ik was echt heel moe vanochtend. Ik kwam niet op gang op de fiets, daar had ik echt problemen mee.”

‘Die val kost mij meer energie dan verwacht’

De valpartij dwong Gall bijna tot een opgave. “Eerlijk? Ik dacht aan stoppen onderweg, maar in de finale vond ik de benen weer. Het was echt in mijn voordeel dat de zege naar een van de vluchters ging, maar desondanks voelde ik mij wel goed in de finale. Zeker als je ziet hoe slecht ik mij voelde aan het begin van de rit.”

Ruim twee weken voor de Giro d’Italia, toch het hoofddoel van de Oostenrijkse klimmer komende maand, zal dat toch wat zorgen baren. “Maar nu gaat het weer goed”, zei hij kort na de finish. “En ik hoop dat ik goed kan herstellen voor morgen. Maar het laat zien dat de gevolgen van de crash mij nog meer energie kosten dan ik had verwacht.”

Stukje onderzoeksjournalistiek. Een mogelijke reden van de plotselinge crash van Felix Gall in de finale van gisteren: de diepe groef in de weg op de rotonde. Op beelden is te zien dat zijn wiel wegslaat, ter hoogte van de blauwe pijl.#TotA #TouroftheAlps @AG2RCITROENTEAM pic.twitter.com/dxnnw4rg7G — Nɪᴄᴋ Dᴏᴜᴘ (@Nick_Doup) April 19, 2023