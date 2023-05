Giro 2023: Ambitieuze Albanese en Fortunato voeren EOLO-Kometa aan

EOLO-Kometa heeft de selectie voor de Giro d’Italia bekendgemaakt. Het Italiaanse ProTeam rekent in de drieweekse ronde vooral op Vincenzo Albanese en Lorenzo Fortunato.

Fortunato steekt in een uitstekende vorm. Dat liet de klimmer zien in de Vuelta Asturias, waar hij de tweede etappe en het eindklassement op zijn naam schreef. “Het gaat goed met me, het gaat echt goed”, zegt de 26-jarige renner. “De overwinning in Asturië heeft voor mezelf laten zien dat de verrichtte arbeid zijn vruchten heeft afgeworpen.”

“Ik weet dat ik heel goed omhoog ga en dat ik de benen heb om bij de besten te blijven. De afgelopen dagen hebben me nog meer vertrouwen gegeven na reeds goede dagen in de Tour of the Alps.” In die Tour of the Alps eindigde Fortunato als vijfde in het eindklassement.

Vincenzo Albanese sprintte in de Vuelta Asturias twee keer naar een tweede plek, achter een eenzame koploper. “Ik ben goed bezig”, zegt de 26-jarige renner, die de eerste maanden van het seizoen miste door een val op training. Hij maakte zijn rentree in de Ronde van Sicilië, waar hij meteen de nodige ereplaatsen sprokkelde en derde werd in het eindklassement. “Sinds mijn terugkeer : “Sinds mijn terugkeer na mijn blessure heb ik wel teveel tweede plaatsen behaald, een overwinning zou niet slecht zijn geweest.”

“Nu komt de Giro en ik weet zeker dat ik een geweldige koers ga rijden. De eerste week is voor mij het belangrijkste omdat er drie etappes bij mij thuis passeren, dus dan wil ik er graag staan. Ik zal alles geven en ik weet zeker dat het team en ik zullen krijgen wat we verdienen. Ik sta helemaal opgeladen aan de start en na twee vrije maanden wil ik de achterstand inhalen.”

Naast Fortunato en Albanese, beschikt EOLO-Kometa in de Giro ook nog over Diego Pablo Sevilla, Mirco Maestri, Erik Fetter, Francesco Gavazzi, Mattia Bais en Davide Bais.

