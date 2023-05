Giro 2023: Starttijden klimtijdrit naar Monte Lussari

De Giro d’Italia 2023 zal zaterdag in een definitieve plooi vallen. De klassementsrenners krijgen in de klimtijdrit naar Monte Lussari nog één kans om toe te slaan. Wie komt wanneer in actie? WielerFlits maakt een overzicht!

Starttijden Nederlanders

11.45 uur – Daan Hoole (Trek-Segafredo)

14.22 uur – Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

16.10 uur – Sam Oomen (Jumbo-Visma)

16.20 uur – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

16.56 uur – Thymen Arensman (INEOS Grenadiers)

Starttijden Belgen

11.43 uur – Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty)

11.55 uur – Otto Vergaerde (Trek-Segafredo)

12.04 uur – Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck)

12.07 uur – Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty)

14.10 uur – Pieter Serry (Soudal Quick-Step)

16.18 uur – Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty)

16.38 uur – Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step)

16.47 uur – Laurens De Plus (INEOS Grenadiers)

Starttijden top-tien van het algemeen klassement

16.47 uur – Laurens De Plus (INEOS Grenadiers)

16.50 uur – Andreas Leknessund (Team DSM)

16.53 uur – Lennard Kämna (BORA-hansgrohe)

16.56 uur – Thymen Arensman (INEOS Grenadiers)

16.59 uur – Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

17.02 uur – Eddie Dunbar (Jayco AlUla)

17.05 uur – Damiano Caruso (Bahrain Victorious)

17.08 uur – João Almeida (UAE Emirates)

17.11 uur – Primož Roglič (Jumbo-Visma)

17.14 uur – Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

Starttijden overige favorieten, volgens onze voorbeschouwing

16.09 uur – Jay Vine (UAE Emirates)

16.32 uur – Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

16.38 uur – Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step)

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 20 naar Monte Lussari – Smijten met minuten in klimtijdrit

Lees ook: Giro 2023: Dit zijn de bijzondere regels die gelden tijdens de klimtijdrit naar de Monte Lussari