Giro 2023: David Dekker crasht hard in de hekken na finish

David Dekker is na afloop van de vijfde etappe Giro d’Italia hard in de hekken gecrasht. De Nederlandse sprinter van Arkéa-Samsic kon een valpartij van Mark Cavendish in de laatste rechte lijn niet meer ontwijken, waardoor hij hard ten val kwam. Volgens zijn ploeg gaat het goed met Dekker.

“Na zijn valpartij op de finishlijn kon David Dekker opstaan en op de fiets stappen om richting de bus te gaan”, schrijft Arkéa-Samsic op sociale media. Dekker was niet de enige die bij die val met Cavendish betrokken was, want ook Mirco Maestri (EOLO-Kometa) en Andrea Vendrame (AG2R Citroën) konden op de natte wegen niet op tijd remmen of uitwijken.

Pris dans une chute sur la ligne d’arrivée, David Dekker a pu se relever et a rejoint le bus à vélo tout comme Alan Riou et Warren Barguil pris dans la grosse chute à l’entrée de Salerne.#Giro106 pic.twitter.com/ek7SABFyVX — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) May 10, 2023

🚴🇮🇹 | Oh oh oh, zelfs in de laatste meters krijgen we nog een valpartij met in elk geval Cavendish. De winst is voor Groves. Wat een vreselijke finale was dit! #Giro ⁣

⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/5mjlxxCqg7 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2023