Giro 2023: Sven Erik Bystrom nu toch uit koers, meer uitvallers door ziekte

Ondanks dat hij eerder in de ronde positief testte op corona, zou Sven Erik Bystrøm van start gaan in de tiende etappe van de Giro d’Italia. Nu meldt Intermarché-Circus-Wanty echter dat de Noor toch huiswaarts zal keren. Bystrøm heeft sinds vannacht symptomen en stapt uit voorzorg af, aldus de ploeg. Hij is niet de enige uitvaller. Ook zijn ploeggenoot Rein Taaramae en Callum Scotson (Jayco AlUla) stappen niet meer op.

Intermarché-Circus-Wanty benadrukt dat Bystrøm groen licht heeft gekregen om door te rijden van het medische team van zowel de UCI als koersorganisator RCS, ‘bij afwezigheid van symtomen en in lijn met het UCI-protocol’. “Sven Erik Bystrøm is echter symptomen beginnen te ontwikkelen in de nacht van maandag op zondag”, schrijft de ploeg. “Als voorzorgsmaatregel en om zijn gezondheid te beschermen, zal hij naar huis gaan om uit te rusten.”

Ook Taaramae zal door ziekte ook niet van start gaan in de tiende etappe. De Est van Intermarché-Circus-Wanty kampt met maag- en darmklachten, staat op de ploegsite. “De Est testte negatief op COVID, maar zijn symptomen zijn te belangrijk om deze Ronde van Italië verder te zetten”, valt daar te lezen.

Callum Scotson heeft wel corona. De Australiër heeft ‘milde symptomen’, schrijft Jayco AlUla op Twitter. Scotson zal om die reden de Giro d’Italia verlaten. Eerder vanochtend kwam ook al naar buiten dat Domenico Pozzovivo een positieve coronatest heeft ingeleverd en niet meer van start zal gaan. Mads Würtz Schmidt, Pozzovivo’s ploeggenoot, voelt zich ook niet lekker en stapt dus ook niet meer op. Laatstgenoemde testte negatief op corona.

