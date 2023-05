Giro 2023: Intermarché legt uit waarom Bystrom niet afstapte na coronabesmetting

Verschillende renners hebben de Giro d’Italia al moeten verlaten vanwege een coronabesmetting. Ook Sven Erik Bystrøm testte eerder deze week positief op het virus, maar de 31-jarige Noor besloot toch door te rijden. Dat vertelde de renner van Intermarché-Circus-Wanty op de rustdag aan de Noorse Eurosport. Zijn ploeg heeft nu uitgelegd waarom Bystrøm niet uit de wedstrijd is gestapt.

“In overleg met onze medische staf en de Chief Medical Officer van de RCS (de organisator van de Giro, red.) en in overeenstemming met het medische protocol van de UCI Medical, is besloten dat Sven Erik Bystrøm de Giro d’Italia voortzetten na een positieve COVID-test”, klinkt het op de sociale media van Intermarché-Circus-Wanty.

“Sven Erik Bystrøm onderging meerdere medische onderzoeken die geen enkel symptoom vertoonden noch of contra-indicatie voor sportbeoefening. Daarom zal hij, in lijn met de UCI-regels voor asymptomatische gevallen, dinsdag van start gaan in etappe 10.”

