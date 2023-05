Giro 2023: Boze Mark Cavendish gaat verhaal halen na mislukte massasprint

Mark Cavendish was de grote afwezige in de massasprint van de zeventiende etappe van de Giro d’Italia. De Britse kampioen van Astana Qazaqstan eindigde op een teleurstellende negentiende plaats in Caorle en dat zinde Cav niet. Na de finish richtte hij zijn woede op Filippo Magli.

Op beelden van Eurosport is te zien dat Cavendish zich in het gedrum na de finish richt tot Magli, een Italiaan van Green Project-Bardiani CSF Faizanè. Op het moment dat oud-wielrenner Adam Blythe een praatje doet voor de tv-camera, blokkeert Cavendish de weg voor Magli. Hij zet zijn wiel voor dat van Magli, die daardoor moet stoppen, en begint een discussie.

Te zien is hoe de Brit zich verbaal afreageert op de groterondedebutant, die met enkele Italiaanse gebaren reageert. Het geheel duurt een kleine halve minuut, waarna Cavendish en Magli allebei hun weg voortzetten richting de ploegbus. Mogelijk kwamen de twee in de finale van de rit naar Caorle al met elkaar in aanraking.

Cavendish, die afgelopen maandag aankondigde dat hij na dit seizoen ging stoppen met wielrennen, heeft nu nog een kans op sprintsucces in de Giro d’Italia. Zondag wacht een geheel vlakke etappe rond Rome.

