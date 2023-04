Giro 2023: BORA-hansgrohe neemt Jungels mee in dienst van Vlasov en Kämna

BORA-hansgrohe heeft haar selectie voor de Giro d’Italia bekendgemaakt. Dat Aleksandr Vlasov en Lennard Kämna als kopmannen worden uitgespeeld, was al duidelijk. Nu is ook de volledige omkadering duidelijk. De opvallendste naam: Bob Jungels, die voor het eerst sinds 2019 weer de Giro zal betwisten.

Op de voorlopige deelnemerslijst die door de organisatie was gedeeld ontbrak Jungels nog. Ten opzichte van die lijst is de Luxemburgse allrounder, die in 2016 (zesde) en 2017 (achtste) nog in de top-10 van de Giro eindigde, de vervanger van Matteo Fabbro.

Vlasov en Kämna tankten vorige week vertrouwen in de Tour of the Alps. De Duitser won een rit en werd zesde in het eindklassement, terwijl Vlasov zevende stond op het moment dat hij uit koers stapte om zich te melden in België voor Luik-Bastenaken-Luik. Zij delen in de Giro het kopmanschap, al heeft Vlasov een streepje voor.

Giovanni Aleotti, Cesare Benedetti, Nico Denz, Patrick Konrad en Anton Palzer maken het achttal van BORA-hansgrohe voor de Giro d’Italia compleet.

