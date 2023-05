Giro 2023: Bahrain Victorious spreidt de kansen in jacht op podiumplek

Bahrain Victorious is de volgende ploeg die zijn selectie heeft bekendgemaakt voor de komende Giro d’Italia. Jack Haig is op papier de belangrijkste renner voor het algemeen klassement, maar de ploeg spreidt zijn kansen en neemt ook Damiano Caruso, Gino Mäder en Santiago Buitrago mee naar Italië.

De ploeg uit het Midden-Oosten schuift Jack Haig naar voren als kopman voor het algemeen klassement. De Australische klimmer liet eerder in gesprek met WielerFlits al weten dat hij met vertrouwen aan de start zal verschijnen, na zijn derde plaats in de Tour of the Alps. “Ik zou heel graag streven naar een plek in de top-5. Als mij dat lukt in de Giro, dan mag ik blij zijn. Ik heb geen blessures gehad of ziekte gekend, ik voel me goed.”

Haig is zeker niet de enige renner van Bahrain Victorious die een goed klassement kan en zal nastreven. Zo rekent de ploeg ook op Damiano Caruso, twee jaar geleden nog tweede in de Ronde van Italië. Met een derde plek in de voorbije Ronde van Romandië wist Caruso heel wat vertrouwen te tanken voor zijn thuisronde. “Mijn doel was om mijn goede benen te vinden en dat is gelukt”, zo formuleerde Caruso het zelf.

Met Gino Mäder en Santiago Buitrago heeft de ploeg nog twee sterke klimmers in de gelederen. Mäder was twee jaar geleden (Vuelta a España) al eens vijfde in een grote ronde en Buitrago eindigde vorig jaar nog als twaalfde in de Giro.

Lees ook: Jack Haig met vertrouwen naar Giro d’Italia: “Streef naar plek in de top-5”

Milan en Pasqualon

In de vlakkere etappes zal Bahrain Victorious hopen op een uitschieter van Jonathan Milan, die beschikt over een sterk eindschot. Klimmer Edoardo Zambanini, hardrijder Jasha Sütterlin en Andrea Pasqualon vervolledigen de selectie. “We bekijken het dag voor dag. We hebben te maken met sterke concurrenten en dus zou een podiumplaats al een geweldige prestatie zijn”, is ploegleider Gorazd Štangelj van mening.

Lees ook: Giro 2023: De deelnemers

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing favorieten algemeen klassement – Een schitterend affiche