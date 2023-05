Giro 2023: Arkéa-Samsic schuift David Dekker naar voren als sprintkopman

Arkéa-Samsic is de volgende ploeg die zijn selectie heeft bekendgemaakt voor de Giro d’Italia. De Franse formatie hoopt met David Dekker, die als sprintkopman zal worden uitgespeeld, te scoren in de vlakke etappes. Warren Barguil maakt ook deel uit van de selectie: de Fransman heeft geen last meer van bronchitis.

Dekker maakt zich op voor zijn tweede deelname aan de Giro d’Italia. De 25-jarige Nederlander reed in 2021 ook al eens de drieweekse rittenkoers, maar wist toen de finish niet te bereiken. “Zijn doel zal zijn om zich te laten zien in de spurts, maar ook Rome halen is een belangrijk doel”, legt Yvon Cäer, een van de ploegleiders in de komende Ronde van Italië, uit in een persbericht.

“Daarmee bouwt David vertrouwen en vorm op, aangezien hij nog jong is. Om op die leeftijd de vooraanstaande sprinter te zijn in de Giro, is iets wat je mee kunt nemen in je ontwikkeling”, aldus Cäer. Dekker wist in zijn eerste maanden voor Arkéa-Samsic nog niet echt te schitteren, al werd hij wel tweede in een rit in de Tour of Oman.

Arkéa-Samsic gaat in de komende Giro op jacht naar ritzeges. Dekker mag zichzelf dus laten zien in de vlakke sprintritten, in de heuvel- en bergetappes rekent de ploeg met name op Girodebutant Warren Barguil. De ervaren Franse klimmer kende niet de beste aanloop richting de Italiaanse ronde, Barguil had last van bronchitis, maar is op tijd hersteld. “Warren heeft het al een hele tijd over de Giro. Met zijn talent kan hij kansen voor zichzelf creëren”, denkt ploegleider Cäer.

Maxime Bouet is de wegkapitein binnen de selectie, Alan Riou, Thibault Guernalec, Clément Russo, Alessandro Verre en Michel Ries zijn dan weer de helpers met dienst. Riou en Russo hebben ook de taak om Dekker zo goed mogelijk te ondersteunen in de sprintfinales.

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing favorieten algemeen klassement – Evenepoel vs Roglic

Lees ook: Giro 2023: De deelnemers