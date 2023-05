Giro 2023: Arensman hoopt in slotweken ‘belangrijke factor’ te zijn voor INEOS Grenadiers

Thymen Arensman eindigde zondag als zevende in de tweede tijdrit van de Giro d’Italia. Hoe vond de Nederlander zelf dat het ging? “Gewoon, prima. Niets bijzonders”, zei hij tegen Eurosport terwijl hij aan het uitfietsen was op de rollen. De grote favorieten voor de eindzege moesten toen nog binnenkomen.

Arensman vertelde dat hij ‘gewoon lekker gefietst’ had. Dat resulteerde uiteindelijk in een zevende tijd, op 22 seconden van dagwinnaar Remco Evenepoel. De renner van INEOS Grenadiers staat nu twaalfde in het algemeen klassement, op twee minuten en 32 van de klassementsleider, zijn ploeggenoot Geraint Thomas. Tao Geoghegan Hart, die andere kopman bij de Britse formatie, bezet de derde plaats. Hij heeft een achterstand van vijf seconden op Thomas.

Arensman had nog dichter kunnen staan in het klassement, maar had zaterdag de nodige pech tijdens de achtste etappe. “Dat was een beetje een frustrerende dag”, zei hij. “Maar ik ben heel blij met hoe Tao en G (Geraint Thomas, red.) reden. Wat mezelf betreft: in aanloop naar de lange klim stonden er twee UAE-renners geparkeerd bij het uitkomen van de bocht. Daar reed ik vol op in. Mijn duim, mijn nagel hier, en mijn borst doen wel heel veel zeer. Maar dat hoort erbij.”

Daarna reed Arensman naar eigen zeggen een goede laatste klim. “Bovenop wilde ik naar het buitenblad schakelen, maar viel mijn ketting eraf. Ik kreeg hem er al rijdend niet op, dus ik moest van de fiets. Daar heb ik denk ik wel een halve minuut staan kloten met mijn ketting. Hoort erbij. Nou ja, hoort er eigenlijk niet bij, maar het is niet anders. Je moet het accepteren. Ik heb daarna de schade proberen te beperken, zodat ik in de tweede en derde week nog een belangrijke factor kan zijn voor het team, voor G en Tao. Voor ons als team was het niet slecht.”

Voorproefje

Volgens Arensman heeft INEOS Grenadiers zaterdag laten zien over een sterk team in de breedte te beschikken. “Niet alleen in de finale, dat heeft iedereen wel kunnen zien, maar ook bij de start. Ik schoof mee met de kopgroep, met vijf sterke renners in de ploeg kun je dat doen. Achter ons was het een groot casino, hoorde ik. Dus ja, als je zoveel druk kunt zetten op andere teams, zonder echt moeite te doen en gewoon wat moves te volgen, is natuurlijk mooi voor wat nog komen gaat. Gisteren was denk ik een voorproefje voor wat de fans nog te wachten staat.”

