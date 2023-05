Giro 2023: Alpecin-Deceuninck zet opvallende zegereeks voort

Er is in het huidige wielerpeloton slechts één ploeg die in de voorbije zeven grote rondes telkens (minstens) een rit won. We hebben het over… Alpecin-Deceuninck. Kaden Groves spurtte woensdag in de Giro d’Italia naar de zege in de vijfde etappe en wist zo de zegereeks van de Belgische ploeg te verlengen.

Alpecin-Deceuninck moet het niet hebben van een goed algemeen klassement, maar de formatie is op zijn eigen manier wel zeer succesvol in de grote rondes. De ploeg van de broers Roodhooft is aan een zevende opeenvolgende grote ronde toe en daarin boekte het maar liefst dertien ritzeges, waarvan minstens één in elke grote ronde.

De inmiddels vertrokken Tim Merlier opende in de Giro d’Italia van 2021 de rekening voor (toen nog) Alpecin-Fenix met winst in de tweede etappe. In de daaropvolgende Tour de France deed de Belgische sprinter dat kunstje over in de derde rit, daags nadat Mathieu van der Poel al voor winst zorgde op de Mûr de Bretagne.

De ploeg boekte daarna ook successen in de Vuelta van 2021 (2x Jasper Philipsen), Giro van 2022 (Van der Poel, Stefano Oldani en Dries De Bondt), Tour van 2022 (2x Philipsen) en de Vuelta van 2022 (2x Jay Vine). Nu heeft de ploeg ook alweer zijn eerste ritzege op zak in de Giro van 2023, met dank aan Kaden Groves.

UAE Emirates

De prestaties van Alpecin-Deceuninck zijn bewonderingswaardig, maar niet uniek. UAE Emirates doet zelfs nog beter dan de Belgische formatie. Het topteam uit de Emiraten won sinds de Vuelta van 2019 in elke grote ronde waarin het van start ging. Een zekere Tadej Pogačar startte de zegereeks. De ploeg heeft voorlopig nog niet gescoord in de Giro van 2023, maar er volgen de komende twee weken nog zestien kansen.

De teams met langste ‘streak’ tot op heden:

1. UAE Team Emirates – zege(s) in 10 grote rondes op rij (zonder Giro ’23)*

2. Alpecin-Deceuninck – 7

3. Soudal Quick-Step – 6

4. Jumbo-Visma – 5

* UAE Emirates heeft de komende weken nog de mogelijkheid om te scoren in de Giro d’Italia 2023 en zo de streak in leven te houden.