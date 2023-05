Giro 2023: Alpecin-Deceuninck met zes verder na positieve coronatest Conci

Alpecin-Deceuninck moet verder met zes man in de Giro d’Italia, want Nicola Conci moet door een positieve coronatest opgeven. De Italiaan is na Ramon Sinkeldam de tweede renner van de Belgische ploeg die uit koers moet.

En zo sluit het coronavirus voorzicht weer het peloton in. Donderdag werd Clément Russo (Arkéa-Samsic) ook al positief getest op het coronavirus en eerder vanmorgen meldde BORA-hansgrohe al de opgave van Giovanni Aleotti vanwege een positieve test.

De 26-jarige Conci is de zevende uitvaller in deze Giro d’Italia. In de vierde etappe naar Lago Laceno, waar Aurélien Paret-Peintre won en Andreas Leknessund de roze trui pakte, zat hij mee in de vlucht van de dag. Conci werd toen vijfde.

We are sorry to announce that @nikconci will not start in the 7th stage of the @giroditalia. Our 26-year-old Italian tested positive for COVID this morning. We wish him a good recovery! #AlpecinDeceuninck #Giro #Giro106 #NicolaConci pic.twitter.com/hrUOWHSGEp

