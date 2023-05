Giro 2023: Giovanni Aleotti tweede uitvaller door positieve coronatest

Giovanni Aleotti is de tweede renner die de Giro d’Italia 2023 moet verlaten vanwege een positieve coronatest. De Italiaan van BORA-hansgrohe toonde donderdag na de rit naar Napoli symptomen van het coronavirus en werd daarop volledig geïsoleerd van de rest van de ploeg.

Donderdagochtend werd ook de Fransman Clément Russo positief getest op corona door zijn ploeg Arkéa-Samsic, waardoor ook hij de Giro moest verlaten.

De opgave van Aleotti is een tik voor de klassementsploeg van BORA-hansgrohe. De Duitse formatie hoopt met Aleksandr Vlasov en Lennard Kämna hoge ogen te gooien in het algemeen klassement en de 23-jarige Aleotti, bezig aan zijn derde Giro, had hen daarbij moeten bijstaan in de lastige etappes.

Unfortunately, @AleottiGiovanni cannot start today’s Giro stage as he tested positive for Covid. He showed some symptoms after the stage and was immediately isolated from the rest of the team. We wish him a speedy recovery 🙏🏻

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) May 12, 2023