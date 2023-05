Giro 2023: Alpecin-Deceuninck met twee Nederlanders aan start

Alpecin-Deceuninck heeft haar selectie voor de Giro d’Italia 2023 naar buiten gebracht. De man die vorig jaar de Giro kleurde met een ritzege en een paar dagen roze trui, Mathieu van der Poel, ontbreekt dit keer. Wel heeft de ploeg plek ingeruimd voor Ramon Sinkeldam, Oscar Riesebeek, Senne Leysen en sprintkopman Kaden Groves.

Groves is een gevaarlijke klant in de sprintetappes. Hij boekte dit jaar al knappe ritzeges in de Ronde van Catalonië (in etappes met bijna 2.500 hoogtemeters) en een solozege in de zware Volta Limburg Classic. Dat maakt de Australische sprinter ook een outsider voor de paarse puntentrui.

Sinkeldam en Riesebeek zullen Groves daarbij assisteren, maar mogen ook hun eigen kans gaan in een ploeg met verder vooral vrijbuiters. Alexander Krieger en de Italianen Kristian Sbaragli, Stefano Oldani en Nicola Conci maken het achttal compleet. Oldani wist vorig jaar nog een Giro-rit te winnen vanuit de ontsnapping.

