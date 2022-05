Giro 2022: Zieke Alexander Krieger (Alpecin-Fenix) niet meer van start

Alpecin-Fenix moet het in de resterende Giro-etappes stellen zonder Alexander Krieger. De 30-jarige Duitser kreeg vrijdagavond last van maag- en darmklachten. “Gezien de warme omstandigheden de komende dagen is hij medisch uitgesloten voor de rest van de Giro”, meldt zijn ploeg.

De 30-jarige Krieger, die vooral uitblinkt als sprintaantrekker, reed deze Giro in dienst van de ploeg. De Duitser stond na dertien etappes 116e in het algemeen klassement, op net iets minder dan twee uur van rozetruidrager Juan Pedro López. Krieger is de tweede renner van Alpecin-Fenix die vroegtijdig moet opgeven: de Italiaanse sprinter Jakub Mareczko ging er in de vierde etappe, met aankomst op de Etna, al uit.

Krieger, die negatief heeft getest op het coronavirus, was overigens niet de enige renner die niet meer aan de start verscheen van de veertiende etappe naar Turijn. Ook sprinters Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) en Cees Bol (Team DSM) zijn er niet meer bij in de Ronde van Italië.

