Giro 2022: Team DSM haalt Cees Bol wegens vermoeidheid uit koers

Cees Bol zal vandaag niet meer aan de start verschijnen van de veertiende etappe van de Giro d’Italia. De Nederlandse sprinter van Team DSM kampt met vermoeidheidsverschijnselen en de ploeg heeft dan ook besloten om de sprinter uit koers te halen.

Team DSM is nu nog met zes renners in koers, aangezien klassementskopman Romain Bardet vrijdag in de dertiende etappe naar Cuneo ziek moest opgeven. Bol is de tweede renner van de ploeg die in de remmen knijpt. “Dit was mijn eerste Giro d’Italia en het waren twee geweldige weken, in een prachtig land en in een geweldige wedstrijd. Ik vind het jammer dat ik nu moet opgeven, maar ik hoop snel weer aan de start te staan van deze koers.”

Ploegleider Matt Winston vult aan: “Cees voelde zich de laatste dagen vermoeid en met nog een zware slotweek voor de boeg, zijn we tot de conclusie gekomen dat het voor hem beter is om vandaag niet meer te starten. We willen hem bedanken voor zijn inspanningen en we hopen dat hij zich snel weer 100% voelt.”

Bol was in deze Giro de mede-kopman in de vlakke sprintetappes, samen met de Italiaan Alberto Dainese. Waar laatstgenoemde een etappe wist te winnen, slaagde Bol er niet in om zichzelf te onderscheiden. De 26-jarige Nederlander kreeg in de zesde rit naar Scalea de kans om voor eigen rekening te sprinten, maar werd toen bijna van de fiets gereden door Fernando Gaviria. In de rit die gewonnen werd door Dainese, besloot Bol zijn kansen op te offeren voor zijn Italiaanse ploegmaat.

