Giro 2022: Teleurgestelde Giacomo Nizzolo knijpt in de remmen

Israel-Premier Tech zal het in de komende Giro-ritten moeten doen zonder zijn sprinter Giacomo Nizzolo. De Italiaan zal vandaag niet meer aan de start verschijnen van de veertiende etappe naar Turijn.

Israel-Premier Tech laat in een persbericht weten dat Nizzolo zich niet top voelde in de tweede week van de Giro, waardoor hij niet zijn normale waardes kon halen in de sprints. De ploeg heeft dan ook, na overleg met zijn sprinter, besloten om Nizzolo uit koers te halen. “Om zo de onderliggende problemen in kaart te brengen en hem een optimaal herstel te gunnen richting de tweede seizoenshelft”, klinkt het.

Nizzolo is erg teleurgesteld dat hij de Giro, na goed twee weken, door de achterdeur moet verlaten. “De Giro is een van mijn favoriete wedstrijden en ik was zeer gemotiveerd om te winnen. Ik begon ook goed aan de Giro en voelde me in de eerste week ‘OK’, maar ik beschikte de afgelopen dagen gewoon niet over de benen. De jongens hebben ontzettend hard gewerkt en ik moet ze daarvoor bedanken. Ik hoop dat ze de koers kunnen afsluiten met een mooi resultaat.”

Nizzolo spurtte in de vijfde etappe naar Messina naar zijn beste daguitslag in deze Giro. De Italiaan eindigde toen als derde, achter Arnaud Démare en Fernando Gaviria. Nizzolo kwam in de overige sprintetappes niet verder dan een vijfde, achtste en elfde stek.

