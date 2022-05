Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 5 naar Messina – Nieuwe kans voor de sprinters?

Op woensdag is het voor de tweede keer in deze Giro d’Italia – vermoedelijk – de beurt aan de sprinters. Na de overwinning van Mark Cavendish in de tweede etappe, krijgen een heleboel snelle mannen een nieuwe kans aan de aankomst in Messina. Kan Caleb Ewan iets rechtzetten? En wat met Biniam Girmay en Mathieu van der Poel? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De vijfde rit zal, net als de dag ervoor, op Siciliaanse bodem worden verreden. De etappe heeft een lengte van 174 kilometer en gaat tussen Catania en Messina. Messina is de geboorteplaats van Vincenzo Nibali, die zijn bijnaam De Haai van Messina aan deze stad te danken heeft. Deze etappe wordt over een deel van het parcours van de vierde etappe uit de Giro van 2020 verreden, die door Arnaud Démare werd gewonnen.

Na de start in Catania wordt er langs de kust van de Middellandse Zee naar het noorden gereden. Hierna trekt het peloton het binnenland in en breekt de eerste en enige klim van de dag aan. Na drie kilometer klimmen is direct de eerste tussensprint van de dag gelegen. Na de top van de Portella Mandrazzi (20 kilometer aan 4%), gelegen op 1.125 meter boven zeeniveau, moeten de renners nog 100 kilometer tot aan de finish in Messina.

Messina doet, zoals in de inleiding aangegeven, maar aan één man denken: Vincenzo Nibali. De tweevoudig Giro-winnaar heeft zijn bijnaam ‘Haai van Messina’ gekregen van een goede vriend, die hem met een spandoek kwam aanmoedigen bij het WK voor beloften.

Na de lange afdaling van de Portella Mandrazzi en een vlak tussenstuk komen de renners aan in Villafranca Tirrena, waar de tweede tussensprint ligt. Vervolgens koersen de renners langs de noordkust van Sicilië voor de laatste 40 kilometer tot de finish. Een andere factor die kan meespelen is dat in het laatste uur potentieel de wind aanwezig is als de renners vlak langs de kust rijden. De laatste kilometers gaan rechtdoor over de kustweg en de finish ligt in de haven van Messina.

De sprinters die eventueel zijn gelost op de Portella Mandrazzi hebben nog lang de tijd weer aan te sluiten om zich op te maken voor de finale. In de etappe die Arnaud Démare in 2020 won konden een aantal sprinters het peloton niet volgen op de Portella Mandrazzi en wisten zelfs niet terug te keren.

Officieuze start: 11.30 uur

Officiële start: 11.45 uur

Finish: tussen 15.45 en 16.15 uur

Afstand: 174 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Francavilla di Sicilia: tussen 12.55 en 13.05 uur

Passage Portella Mandrazzi: tussen 13.45 en 14.00 uur

Tussensprint Villafranca Tirrena: tussen 15.00 en 15.25 uur

Favorieten

Caleb Ewan is in onze ogen andermaal de topfavoriet voor de zege in de massasprint, die er naar alle waarschijnlijkheid komt op dag vijf. De snelle Australiër stelde enigszins teleur met een achtste plaats in de eerste kans voor de sprinters in de derde etappe, maar Ewan moest van zeer ver komen. Bij het aangaan van zijn sprint zat de renner van Lotto Soudal niet bij de eerste twintig renners. Ewan reed met andere woorden een goede sprint, maar hij zat slecht gepositioneerd.

De grootste concurrent voor de zege voor Ewan is zonder enige twijfel Mark Cavendish. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl wist de derde etappe van de Giro d’Italia op zijn naam te schrijven. De manier waarop, die was ook mooi. De Brit ging op ruime afstand zijn sprint aan, en wist die ook sterk vol te houden. Maar toch zetten we Ewan een trapje hoger, aangezien Cavendish het Italiaanse gebergte minder goed verteert dan zijn concurrent. Bovendien zagen we de wereldkampioen van 2011 al in de beginfase van de zware vierde etappe afhaken en kwam hij, omringd door ploegmaats, in de allerlaatste groep binnen op de Etna.

Arnaud Démare sprintte in de derde etappe naar een sterke tweede plaats. De Fransman zette goed aan, maar echt in de buurt van Cavendish kwam hij niet. Zijn tweede plaats hier in de Giro en verschillende top-10-plaatsen eerder in het seizoen bewijzen wel dat de renner van Groupama-FDJ niet veel nodig heeft om die eerste overwinning van het jaar binnen te halen. Hij heeft bijna de hele ploeg in zijn dienst; dat kan een voordeel zijn na de Portella Mandrazzi-klim.

Dit seizoen winnen, dat kon Fernando Gaviria wel al. De Colombiaan schreef twee etappes in de Tour of Oman op zijn naam, mede dankzij zijn lead-out Maximiliano Richeze, die er in deze Giro d’Italia ook bij is. In de eerste kans voor de sprinters was Gaviria meteen op de afspraak. De renner van UAE Emirates ging lang mee met winnaar Cavendish, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven. Bovendien klimt Gaviria redelijk goed voor een sprinter.

Giacomo Nizzolo is misschien wel een van de renner waar we meer van hadden verwacht in de derde etappe. De 33-jarige Italiaan moest namelijk vrede nemen met de elfde plaats. Zeker in de laatste honderd meter verloor de renner van Israel-Premier Tech veel posities. Nog iemand die we hoger zagen eindigen is Phil Bauhaus. De Duitser van Bahrain Victorious reed naar een tiende plaats.

Een aangename verrassing in de sprint afgelopen zaterdag was Biniam Girmay. De Eritreeër van Intermarché-Wanty-Gobert gooide zijn fiets als vierde over de meet. Er zat misschien zelfs meer in voor Girmay, in de laatste tweehonderd meter kon hij namelijk geen enkele kant meer uit. Voor hem zat Cavendish, links van hem zat Gaviria en rechts van hem zat Démare. Of Girmay er echt nog langs kon, zullen we echter nooit weten. We houden hem alvast in de gaten woensdag, want bergop is hij een klasse beter dan alle pure sprinters.

Nog zo’n renner die een mooie ereplaats bemachtigde is Simone Consonni. De Italiaan werd zevende in de massaprint op dag drie van de Ronde van Italië. De renner van Cofidis kon dit jaar zijn handen nog niet in de lucht steken, maar was daar wel al enkele keren dichtbij. Zijn zevende plaats in de derde etappe was meteen ook zijn zesde top-10 van het seizoen.

Snelle Italianen, ze zijn met veel in de Giro. Zo kijken we ook uit naar Alberto Dainese. De snelle man van Team DSM, die ook nog Nederlander Cees Bol in hun gelederen hebben, zal ook in de vijfde etappe de sprinter zijn van zijn ploeg. Met een negende plaats in de derde etappe is Dainese aardig begonnen aan de grote ronde in zijn thuisland.

Zoek niet naar Jakub Mareczko woensdag. De sprinter van Alpecin-Fenix is namelijk afgestapt in de etappe die aankwam op de Etna. De Italiaan stapte vroegtijdig af. Dit betekent natuurlijk dat Mathieu van der Poel voor eigen kans zal kunnen gaan in de massasprints, mocht hij dat willen. Zijn lead-out voor ploegmaat Mareczko was afgelopen zaterdag misschien niet zo goed, sprinten kan hij wel. Benieuwd wat hij kan tegen de snelste renners van de wereld, zeker als een kleiner peloton overblijft na de beklimming. Voor Alpecin-Fenix een reden om door te rijden?

We houden ook zeker rekening met Edward Theuns. De Belgische renner sprintte naar een sterke zesde plaats in de massasprint op dag drie. Theuns kreeg naar eigen zeggen ook nog een flinke duw van Démare, wat volgens hem zijn sprint zeker niet ten goede kwam. De Gentenaar van Trek-Segafredo beschikt over snelle benen, maar kon ook een zware koers overleven. We schrijven hem op.

Ten slotte is er ook nog een ander scenario. Onderweg moeten de renners, zoals eerder vermeld, de Portella Mandrazzi (20 kilometer aan 4%) beklimmen. De top van deze beklimming ligt op 100 kilometer van de streep. Het behoort dus tot de mogelijkheden dat de puncheurs hun ploegen hier op kop gaan zetten, om de pure sprinters te lossen.

Er zullen zeker sprinters gelost worden, maar of de ploegen hun voorsprong kunnen behouden met 100 kilometer tot aan de finish, is nog maar de vraag. Mocht dit toch het geval zijn, schrijf dan maar Magnus Cort op. De Deen van EF Education-EasyPost is een van de snellere mannen van het peloton na een zware en afmattende koers.

Naast de favorieten hebben we ook nog een grote groep outsiders. In deze groep vinden we met Filippo Fiorelli, Vincenzo Albanese, Davide Cimolai, Andrea Vendrame en Sacha Modolo maar liefst vijf snelle Italianen terug. Daarnaast kunnen ook Belg Lawrence Naesen en Eritreeër Natnael Tesfatsion een mooie top-10-notering verzilveren. En wat met Vincenzo Nibali? Gaan we iets te zien krijgen van de Haai van Messina in ‘zijn’ etappe?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Caleb Ewan

*** Mark Cavendish, Arnaud Démare

** Fernando Gaviria, Biniam Girmay, Mathieu van der Poel

* Giacomo Nizzolo, Magnus Cort, Edward Theuns, Alberto Dainese

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Op Sicilië is het voor de renners zeer aangenaam fietsen, volgens Weeronline. De zon zal ook woensdag de hele dag volop schijnen, met temperaturen van 22 tot 24 graden is het dan ook warm fietsweer. Daarnaast wordt er geen regen voorspeld, ook de wind zal naar alle waarschijnlijkheid geen rol spelen. Er wordt slechts een matige noordoostenwind voorspeld.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player.