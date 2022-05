Giro 2022: Renners kunnen zich opmaken voor zonnige week

In de eerste Giro-etappes op Hongaars grondgebied werden de renners getrakteerd op prettige weersomstandigheden. De weergoden zijn de coureurs ook de komende dagen gunstig gezind, als we ons baseren op de laatste weersvoorspellingen. Speciaal voor WielerFlits heeft Weeronline de weersverwachting voor de komende ritten bekeken.

Dinsdag trekken de renners zich (na een rust- en reisdag op maandag) weer in gang voor de eerste etappe op Italiaans grondgebied, om precies te zijn op het eiland Sicilië. De vierde rit met aankomst op de bekende (wieler)vulkaan Etna wordt verreden onder droge omstandigheden. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden. Naarmate de finish bij de Etna in zicht komt, neemt de kans op lage wolken toe. De temperatuur ligt in startplaats Avola rond de twintig graden, tijdens de finish op de Etna is het een graad of veertien.

Woensdag is het tijd voor een relatief vlakke etappe van Catania naar Messina. De zon schijnt de hele dag volop en met temperaturen van 22 tot 24 graden is het warm fietsweer. Donderdag verlaten de renners Sicilië en gaan ze verder in het zuiden van Italië met de etappe van Palmi naar Scalea. De zon zal wederom volop schijnen en het blijft droog. De temperatuur is vergelijkbaar met woensdag en ligt tussen de 22 en 24 graden. Er staat bovendien nauwelijks wind.

Zon, zon en nog eens zon

De zevende etappe op vrijdag gaat van Diamante naar Potenza. Deze bergetappe laat opnieuw droog weer zien met flinke zonnige perioden. De temperatuur ligt rond de 22 graden, maar op hoogte is het vaak een aantal graden koeler. Regen wordt niet verwacht, dus tijdens de vele beklimmingen en afdalingen is van een nat wegdek geen sprake.

Zaterdag is er een heuvelachtige etappe rondom Napels uitgetekend. Het weerbeeld laat opnieuw veel zon zien en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar een graad of 24 en er waait een matige zuidenwind aan windkracht drie. Zondag gaat de Giro verder met de rit van Isernia naar Blockhaus. Ook tijdens deze bergetappe blijft het droog en schijnt de zon flink. Met temperaturen rond 22 graden blijft het zeer aangenaam voor renners en publiek.