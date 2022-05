Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 17 naar Lavarone

In de zestiende etappe van Salò naar Aprica werd het zware klimwerk niet geschuwd, maar ook de zeventiende etappe naar Lavarone is echt iets voor de klimmers. In de finale volgen er namelijk twee beklimmingen van eerste categorie. Wat mogen we verwachten? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De zeventiende etappe voert de renners in 168 kilometer over vier Alpentoppen en is goed voor ruim 3.700 hoogtemeters. In startplaats Ponte di Legno finishte in 2019 de 16e etappe van de Giro. Giulio Ciccone versloeg toen in een sprint medevluchter Jan Hirt, nadat de Mortirolo in de stortregen was bedwongen.

Vanuit Ponte di Legno begint het peloton meteen aan de Passo del Tonale (8,7 kilometer aan 6,3%). Direct bergop vanuit het vertrek is altijd een kwelling voor de niet-klimmers, die meteen gedwongen worden een grupetto te vormen om de tijdslimiet te halen. Wat wel opvalt: deze klim heeft geen stempel van gecategoriseerde klim op zich.

Gelukkig voor de niet-klimmers volgt na de Passo del Tonale een lange afdaling en een tussenstuk van zo’n tachtig kilometer. Hierna volgt een klim van zes kilometer naar Giovo, die met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7% voor de tweede schifting van de dag zal zorgen. Deze klim is er een van derde categorie.

De Tonale was in 2010 de finishplaats van de twintigste Giro-etappe. Deze werd gewonnen door de Zwitser Johann Tschopp, die op ongeveer twintig seconden werd gevolgd door Cadel Evans, Ivan Basso en Michele Scarponi. Basso won de Giro de volgende dag, voor David Arroyo en Vincenzo Nibali. Een 23-jarige Bauke Mollema, toen nog uitkomend voor Rabobank, reed in de Giro van 2010 zijn eerste Grote Ronde en behaalde daar een twaalfde plaats in het algemeen klassement.

Vervolgens loopt de route over een glooiend wegdek naar de eerste tussensprint en de tweede beklimming. De Passo del Vetriolo (12 km aan 7,6%) van eerste categorie stijgt gedurende een kilometer meer dan 10% gemiddeld. Hierna volgt een afdaling naar Caldanzo, waar de tweede tussensprint van de dag ligt en tevens de voet is van de slotklim naar de Monterovere.

De Monterovere (7,9 km aan 9,9%) is vooral tussen kilometer 4 en 7 een test voor de renners, want dit stuk komt gemiddeld niet onder de 11,5% uit. Na de top van de Monterovere is het nog acht kilometer tot finishplaats Lavarone. Het eerste stuk na de top loopt vals plat door, tot op drie kilometer van de meet de afdaling begint. De laatste kilometer gaat dan weer vals plat omhoog over de Via Trieste, maar kent geen lastige bochten meer.

Na de finish van deze etappe is het drieluik in de Alpen voorbij en heeft de renner met de roze trui om zijn schouders een goede uitgangspositie voor de eindoverwinning. Hierna volgen nog vier etappes, waarin een bergrit en een tijdrit in het slotweekend bepalend gaan zijn.

Officieuze start: 12.30 uur

Officiële start: 12.40 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.30 uur

Afstand: 168 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Giovo: tussen 14.45 en 14.55 uur

Tussensprint Pergine Valsugana: tussen 15.30 en 15.45 uur

Passage Passo del Vetriolo: tussen 16.00 en 16.30 uur

Tussensprint Caldonazzo: tussen 16.20 en 16.50 uur

Passage Monterovere: tussen 16.45 en 17.25 uur

Favorieten

Een dag na de loodzware ‘Mortirolo-rit’ is het opnieuw klimmen geblazen in de rit naar Lavarone. Het is bijzonder lastig om vooraf in te schatten hoe de koers zal verlopen. En of een vluchtgroep de ruimte zal krijgen op weg naar de finish. We zijn geneigd om de aanvallers naar voren te schuiven, aangezien de klassementsmannen dinsdag erg diep zijn gegaan in de rit naar Aprica.

Aan de andere kant: het zal voor de mannen met vluchtambities geen sinecure worden om in de eerste pakweg honderd kilometer genoeg voorsprong te pakken op de favorieten voor de eindzege. De renners beginnen van bij de start aan de Passo del Tonale, gevolgd door een bijzonder lange afdaling naar de klim naar Giovo. De kans is dus groot dat er in het peloton lange tijd sprake zal zijn van een hoog tempo.

So close. Thymen Arensman wist zijn neus in de eerste Giro-weken al aan het venster te steken, maar wat hij dinsdag deed in de rit naar Aprica was ronduit indrukwekkend. Heel even leek de jonge Nederlander van Team DSM zelfs op weg naar een sensationele zege in de Italiaanse bergen, maar in de finale bleek Jan Hirt over nét iets betere benen te beschikken. Arensman baalde aan de finish zichtbaar van zijn tweede plaats, maar de 22-jarige renner mag vooral trots zijn op zijn prestatie. Bovendien geeft dit meer dan hoop voor de komende dagen. Woensdag is misschien wel hét moment om als eerste over de streep te komen. “Ik hoop dat er nog kansen komen”, liet hij dinsdag nog weten.

We gaan dus uit van een scenario waarin een vluchtgroep de ruimte zal krijgen op weg naar de streep. Dat zal Hugh Carthy graag horen. De slungelachtige klimmer van EF Education-EasyPost begon met klassementsambities aan deze Giro, maar werd al snel op zijn plek gezet en heeft inmiddels zijn doelen bijgesteld. Carthy hoopt in deze slotweek nog een etappe mee te pikken en woensdag is een uitgelezen dag om iets te ondernemen. De Brit groeit duidelijk in deze ronde, was al mee in de bergrit naar Cogne en was ook een van de opvallende figuren in de loodzware tocht naar Aprica.

Carthy begint met de dag beter te fietsen en is dus een gevaarlijke klant voor de rit van woensdag. Over gevaarlijke klanten gesproken: Santiago Buitrago was in de vijftiende etappe naar Cogne al dicht bij een eerste zege in een Grote Ronde. De Colombiaan van Bahrain Victorious moest die dag zijn meerdere erkennen in Giulio Ciccone, maar liet wel enkele andere erkende klimmers achter zich. De vraag is natuurlijk of hij de ruimte krijgt van de ploegleiding om mee te schuiven in een vlucht, de ploeg doet met Mikel Landa nog volop mee voor de eindzege, maar Bahrain Victorious is de hele Giro al erg actief.

Ook de renners van Movistar zijn de laatste dagen vaak te vinden in de spits van de koers. Dinsdag koerste good old Alejandro Valverde nog een hele dag van voren, zijn land- en ploeggenoot Antonio Pedrero was dan weer een van de aanvallers in de bergrit naar Cogne. De Spaanse klimmer kwam toen als derde over de streep, achter ritwinnaar Ciccone en Buitrago. Pedrero ging dinsdag, in de rit naar Aprica, lang mee met de betere renners in deze Giro, maar kon zich tegelijkertijd ook wat meer wegstoppen. Heeft hij dit gedaan met het oog op de rit naar Lavarone? We verwachten Pedrero zeker in de aanval.

Ook Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) en Simon Yates (BikeExchange-Jayco) zullen zich laten zien in de eerste koersuren, in de hoop een vrijgeleide te krijgen richting een mogelijk tweede ritzege. Een probleem: beide renners waren dinsdag ook al mee in de rit naar Aprica. Bovendien bleken ze allebei niet over een superdag te beschikken, wat we toch niet zagen aankomen na ritzeges in respectievelijk Turijn (Yates) en Cogne (Ciccone). De Italiaan en Brit kozen op een gegeven moment eieren voor hun geld en lieten zich weer inrekenen door de groep der favorieten. Morgen is immers weer een nieuwe dag, en een nieuwe kans.

Mochten de vluchters uit de greep blijven van de groep der favorieten, dan verwachten we ook wat van Joe Dombrowski. De Amerikaanse klimmer van Astana Qazaqstan is deze ronde uitstekend op dreef als de weg bergop loopt en zal wel de ruimte krijgen van zijn ploeg, nu kopman Vincenzo Nibali weer wat tijd heeft verloren en niet meteen een podiumkandidaat meer is. Andere renners om in de gaten houden, zijn mannen die dinsdag ook mee waren in de ontsnapping: Alejandro Valverde (Movistar), Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), bergkoning Koen Bouwman (Jumbo-Visma) en Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert).

Bij jongens als Kämna, Valverde, Bouwman en Hirt, de ritwinnaar in Aprica, is het wel afwachten in hoeverre ze zijn hersteld van de loodzware tocht door de Italiaanse Alpen. Bovendien staan Valverde en Hirt nog altijd redelijk dicht in het klassement en zullen misschien niet nog een keer een vrijgeleide krijgen. Andere renners die misschien iets kunnen bewerkstellingen door vroeg aan te vallen, zijn Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), Wout Poels (Bahrain Victorious), Sam Oomen (Jumbo-Visma), Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), Diego Ulissi (UAE Emirates) en Bauke Mollema (Trek-Segafredo).

Mochten de klassementsteams zin hebben om de boel te controleren, voor een (mogelijke) ritzege van Richard Carapaz, Jai Hindley, Mikel Landa of misschien wel Vincenzo Nibali, dan is het zeker niet uitgesloten dat de toppers voor het klassement het ook gaan uitmaken voor de ritzege. De zestiende etappe naar Aprica heeft ons geleerd dat Carapaz, Landa en Hindley momenteel de beste klimmers zijn in deze Giro. João Almeida, de kopman van UAE Emirates, zit daar niet ver achter. De Portugees is voorlopig echter bezig met het beperken van de schade. Kan hij woensdag de rollen omdraaien en zijn concurrenten onder druk zetten?

Nibali is in zijn afscheidsjaar bezig aan een sterke Giro d’Italia, maar moest in de rit naar Aprica wel pas op de plaats maken. De 37-jarige Italiaan van Astana Qazaqstan blijft echter een klasbak en klasbakken mag je nooit afschrijven.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Santiago Buitrago

*** Antonio Pedrero, Thymen Arensman

** Simon Yates, Giulio Ciccone, Hugh Carthy

* Joe Dombrowski, Richard Carapaz, Mikel Landa, Jai Hindley

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Woensdag is de zeventiende etappe van Ponte di Legno naar Lavarone. Het weerbeeld ziet er tijdens deze bergrit bewolkt en regenachtig uit en in de middag kan het lokaal gaan onweren. Het is duidelijk kouder dan eerder deze Giro, want het wordt niet warmer dan 15 graden.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player. Bekijk hier onze volledige tv-gids. Wie de koers niet op de beeldbuis kan volgen, kan bij WielerFlits terecht voor een uitgebreide liveblog.