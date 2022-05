Thymen Arensman: “Ik hoop dat er deze Giro nog kansen komen”

Thymen Arensman gaat als de nummer vijftien in het algemeen klassement de slotweek van de Giro d’Italia in. De jonge Nederlander van Team DSM is echter voornamelijk tuk op een etappezege. “Ik hoop dat de benen nog goed zijn en er nog kansen komen in deze Giro”, vertelde hij voor de start van de bergrit naar Aprica aan Eurosport.

Arensman hoopt in de slotweek nog enkele keren zijn neus aan het venster te steken. “Het was een zwaar weekend en vooral de hitte eiste zijn rol. Ik heb echter een goede rustdag achter de rug. We kregen de tijd om mentaal en fysiek even op adem te komen. Ik ben klaar voor de derde week, al kan ik wel voor bijna het hele peloton spreken dat de vermoeidheid er wel is na vijftien etappes. Veel renners tellen af naar de laatste tijdrit.”

Mortirolo

“Dit biedt dan wel weer kansen voor de renners die nog relatief fris zijn. Ik hoop dat ik één van die renners ben. Ik kan nog niet echt inschatten hoe de benen zullen aanvoelen. Ik hoop dat ze goed zijn en dat er nog kansen komen.” Het is voor Arensman te hopen dat hij vandaag over goede benen beschikt, aangezien de renners vier zware beklimmingen krijgen voorgeschoteld. Zo staat de beruchte Passo del Mortirolo op het menu.

Arensman over de Mortirolo: “De Mortirolo… Dat klinkt inderdaad vet. Ik heb hem een aantal jaar geleden al eens twee keer in één etappe beklommen. Dat was in de Baby Giro. Ik ken de klim dus wel een beetje. Het is natuurlijk wel een dingetje om dat soort mythische cols af te vinken. Het is helemaal mooi als je er dan eentje mag beklimmen in de Giro.”