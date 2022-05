Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 12 naar Genova

Donderdag rijdt het Giro-peloton richting de Ligurische kust. De start is in Parma, de finish in Genova. De kans is groot dat een vluchter in die laatste stad wint, want er liggen drie hellingen op de route, die het voor de sprinters waarschijnlijk te lastig maken. Een van die heuvels is de Passo del Bocco, waar Wouter Weylandt elf jaar geleden verongelukte. De twaalfde rit zal deels dan ook in het teken staan van die droevige dag in 2011. WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De twaalfde rit in de Giro lijkt op voorhand geschikt voor avonturiers. Tussen Parma en Genova liggen enkele beklimmingen door het middelgebergte over een afstand van 202 km. In 2011 won Alessandro Petacchi in Parma de tweede etappe en klopte hij Mark Cavendish en Manuel Belletti. Vandaag is Parma het vertrekpunt en zetten de renners in westelijke richting koers naar de Middellandse Zee-kust.

De eerste honderd kilometer lopen lichtjes bergop en na ruim 97 kilometer bereikt het peloton de top van de Passo del Bocco, een klim van zes kilometer aan een gemiddelde van 3,7%. De renners zijn dan de eerste tussensprint, na 56,9 kilometer koers, al gepasseerd.

In de afdaling van de Passo del Bocco verongelukte Wouter Weylandt tijdens de Giro d’Italia van 2011. De plek van het fatale ongeluk is tegenwoordig ingericht als gedenkplek voor de Belgische sprinter. Het is voor het eerst dat de Giro weer aan dat punt passeert sinds het tragische ongeluk van WW108.

Na die afdaling volgt de tweede tussensprint, die kort daarna wordt gevolgd door La Colletta. De top van La Colletta (9 km aan 4,3%) is op ruim 50 kilometer van de meet. Na de afdaling wacht er direct een relatief korte, maar venijnige klim op de renners. De Valico di Trensasco (4,3 km aan 8%) is het laatste grootste obstakel van deze rit voordat de afdaling naar Genova wordt ingezet. Na twee kilometer is het steilste stuk van 12%.

Op de top van de Valico di Trensasco wachten nog dertig licht dalende kilometers richting Genova, met tussendoor wat kleine glooiingen. In de slotkilometers passeren de renners de San Giorgio-brug, die over de rivier de Polcevera loopt. Vervolgens loopt het parcours langs de kust van de Golf van Genova. In de laatste twee kilometer zitten nog twee haakse linkse bochten die verraderlijk zijn, waarna de laatste kilometer vals plat omhoog loopt.

Officieuze start: 11.50 uur

Officiële start: 12.05 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.30 uur

Afstand: 204 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Borgo Val di Taro: tussen 13.25 en 13.35 uur

Passage Passo del Bocco: tussen 14.25 en 14.35 uur

Tussensprint Ferrada: tussen 15.10 en 15.30 uur

Passage La Colletta: tussen 15.45 en 16.10 uur

Passage Valico di Trensasco: tussen 16.15 en 16.45 uur

Favorieten

Zoals zo vaak in de Giro, zullen er ook donderdag weer veel verschillende renners zijn die denken dat ze de rit kunnen winnen. De kans is groot dat een ontsnapping het haalt tot het einde, maar welk type vluchter maakt het vervolgens af? De laatste klim is behoorlijk zwaar, wat in de kaart speelt van de betere klimmers, maar nadien is het nog wel dertig kilometer naar de finish. Wie bergop in zijn eentje wegrijdt, moet dus een serieuze solo uit de benen schudden. Het zou zomaar kunnen dat er nog snellere mannen terugkeren en het in een sprint afmaken.

Iemand die dat zou kunnen, is Mathieu van der Poel. De Nederlander laat zich deze Ronde van Italië goed zien, maar het aantal overwinning blijft voorlopig steken op één. Na zijn zege in de openingsrit, moest hij het doen met een zevende plek en twee tweede plaatsen. Dinsdag werd hij nog geklopt door Biniam Girmay. Revanche nemen op de Eritreeër zal er niet inzitten, want ‘Bini’ heeft de wedstrijd na het ‘kurkincident’ verlaten, maar dat zal de eerzucht bij Van der Poel niet temperen. Zowel vanuit een klein groepje als een uitgedund peloton kan hij winnen.

Magnus Cort zou dat ook moeten kunnen. De Deen, die in Tirreno-Adriatico zijn sleutelbeen brak, sprak voor de start van de Giro de verwachting uit dat hij pas later in de ronde op topniveau zou zijn, maar voorlopig boekte hij – net als Van der Poel – zijn beste resultaat op dag één. Richting Visegrád werd hij vierde. Daarna kwam de renner van EF Education-EasyPost niet meer in de buurt van een etappezege, maar gezien zijn klasse, kan hij er zomaar weer staan. De rit van donderdag sluit alvast aan op zijn kwaliteiten.

Voor de beste notering van Vincenzo Albanese in een daguitslag hoeven we minder ver terug: dinsdag kwam de Italiaan als derde over de streep. Ver achter de twee tenoren vooraan – Girmay en Van der Poel -, dat moet gezegd worden, maar toch. De Italiaan, die al twee keer eerder in de top-tien van een etappe eindigde in deze Giro, bevestigde nog maar eens dat de conditie in orde is. Vóór de Giro liet hij dat overigens ook al zien, met twee tweede plaatsen in de Vuelta Asturias. Hij dankte zijn ereplaatsen daar aan een sterke sprint na een zware koers, precies de kwaliteiten die richting Genova ook goed van pas komen.

Mauro Schmid zal het vermoedelijk niet op een sprint van een heel grote groep aan willen laten komen, maar als hij er niet in slaagt om alleen weg te komen, kan hij ook van een klein gezelschap wel degelijk de rapste zijn. We weten allemaal nog hoe hij vorig jaar in Montalcino de eveneens niet trage Alessandro Covi klopte in een sprint-à-deux. Bovendien lijkt de Zwitser, die inmiddels in dienst rijdt van Quick-Step-Alpha Vinyl, weer een stapje te hebben gemaakt. In achtste etappe naar Napoli deed hij onder andere Van der Poel flink pijn op een van de vele hellingen. Met deze conditie moet Schmid in staat zijn om ook dit jaar weer ritsucces te boeken in de Giro.

Ritsucces was er al voor Lennard Kämna, die de beste bleek op de Etna. Daar klopte de Duitser de huidige rozetruidrager, Juan Pedro López. Zelf stond de Duitser na die etappe tweede in het klassement, waardoor we hem niet meer in de vroege vlucht zagen. De Duitser verloor op Blockhaus, waar hij overigens nog wel keurig negentiende werd, meerdere minuten en kan dus weer doen waar hij het beste in is: ritten kapen. De elfde etappe lijkt voor hem geschikt. Enige nadeel: er zijn relatief weinig bergpunten te bemachtigen. Misschien dat dit voor Kämna, die derde in dit nevenklassement staat, een reden is om zijn krachten te sparen tot het weekend. Daar valt aanzienlijk meer te rapen.

Dezelfde overweging speelt wellicht ook bij bergtruidrager Diego Rosa en de nummer twee van het klassement, Koen Bouwman. Bouwman heeft echter ook aangegeven dat hij liever een tweede ritzege binnenhaalt dan dat hij het bergklassement wint. Met dat in het achterhoofd, ligt het voor de hand dat hij het donderdag weer probeert. Het parcours past namelijk bij de Nederlander, die in het middengebergte optimaal tot zijn recht lijkt te komen. De laatste klim overleven zal geen probleem zijn en de lichtjes hellende finishstraat ligt hem perfect. Met zijn zesde plaats in Jesi zal hij ook sprintvertrouwen hebben gekweekt, mocht dat nog nodig zijn na zijn straffe stoot in rit zeven.

In Jesi moest Bouwman, naast Van der Poel, nog wel een Nederlander voorlaten: Wilco Kelderman. De renner van BORA-hansgrohe sprintte daags na de rustdag naar plek vier. Daarmee toonde Kelderman voor de zoveelste keer in zijn carrière veerkracht, want in de zondagsrit naar Blockhaus had hij, mede door materiaalpech, zijn klassement in rook op zien gaan. Zijn tijdsverlies biedt echter ook mogelijkheden. “Elke lastige rit die er nu aankomt, is voor mij een kans”, zei Kelderman in gesprek met onder andere WielerFlits.

Een vierde Nederlander, Bauke Mollema, zal er ook zo over denken. Trek-Segafredo heeft met López weliswaar de klassementsleider in de gelederen, maar dat weerhoudt Mollema er niet van om in de aanval te gaan. Op de dagen dat hij kandidaatwinnaar is, gaat hij er vol voor. Dat liet hij onderweg naar Potenza al zien. Daar stuitte Mollema nog op een ijzersterke Bouwman, maar zijn vorm is goed genoeg om in Genova wel aan het langste eind te trekken. In het verleden heeft hij bovendien bewezen dat hij een aardig stukje alleen kan rijden, en mocht hij daar nu niet toe in staat zijn, dan is hij nog altijd leep genoeg om zijn tegenstanders op een andere manier te vloeren.

Andrea Vendrame kan het gewoon aan laten komen op een sprint. De Italiaan, die vorig jaar al een lastige Giro-rit wist te winnen, mengde zich in de zesde rit in de massasprint met een zevende plaats als resultaat. Vendrame kan echter ook meer dan behoorlijk bergop en is dus een gevaarlijke klant voor de twaalfde etappe.

Zijn landgenoot Diego Ulissi is dat ook. De 32-jarige renner heeft al acht Giro-etappes op zijn naam staan en zal ritten als vandaag uitgekozen hebben om daar een negende aan toe te voegen. Deze editie kwam hij nog niet echt in de buurt van een ritzege, maar met zijn staat van dienst, moet je hem nooit afschrijven. UAE Emirates kan er ook voor kiezen om Davide Formolo, Rui Costa of de eerdergenoemde Covi mee te sturen.

Andere outsiders zijn onder meer Thomas De Gendt en Harm Vanhoucke, die in Napoli één en vier werden voor Lotto Soudal. Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Wout Poels (Bahrain Victorious), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Rein Taaramäe, Lorenzo Rota (beiden Intermarché-Wanty-Gobert), Lucas Hamilton, Matteo Sobrero (beiden BikeExchange-EasyPost), Tom Dumoulin, Tobias Foss, Pascal Eenkhoorn (allen Jumbo-Visma), Felix Gall, Nans Peters en Mikaël Cherel (allen AG2R Citroën) behoren ook tot deze categorie, evenals Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), die in de finale van woensdag echter wel een enorme inspanning leverde door kilometerslang alleen voorop te rijden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Mauro Schmid, Lennard Kämna

** Vincenzo Albanese, Koen Bouwman, Bauke Mollema

* Diego Ulissi, Wilco Kelderman, Andrea Vendrame, Magnus Cort

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Het is donderdag warm, droog en zonnig tussen Parma en Genova. De temperaturen zijn opnieuw zomers: het zal rond de 27 à 28 graden worden. De renners hebben een zwakke wind, die vanuit het westen waait, gedurende de dag vooral in de rug. Dat laat Weeronline weten.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player. Donderdag is Eurosport er vanaf 11.40 uur live bij.