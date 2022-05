Veel tijdverlies Tom Dumoulin in eerste bergrit Giro: “Lichaam reageert niet zoals ik wil”

Tom Dumoulin lijkt een goed algemeen klassement te kunnen vergeten in de Giro d’Italia. De Nederlandse kopman van Jumbo-Visma begon als nummer drie aan de bergetappe naar de Etna, maar moest op acht kilometer van de top al lossen uit het peloton.

Dumoulin verloor uiteindelijk meer dan negen minuten op ritwinnaar Lennard Kämna, en bijgevolg ook bijna zeven minuten op de groep met de andere favorieten. De Limburger werd 53ste op 9.10 minuut van de winnaar.

“Ik heb er hard voor gewerkt, net zo hard als altijd”, reageert Dumoulin meteen na de finish bij Eurosport. “Maar het komt er niet meer uit. Het lichaam reageert niet meer zoals ik wil. Mijn benen lopen vol. Ik heb niet meer de power van een paar jaar terug. Dus ik kan ook niet zeggen waar het aan ligt. Dat waren geen leuke kilometers.”

Ook Oomen en Foss verliezen tijd

Terwijl INEOS Grenadiers op kop het tempo bepaalde in het peloton, moest Dumoulin lossen. Dat gebeurde ruim acht kilometer voor de finish. Dankzij een sterke tijdrit was het kopstuk van Jumbo-Visma, winnaar van de Giro d’Italia 2017, opgerukt naar de derde plek in het klassement, maar het was duidelijk dat hij na deze etappe met aankomst bergop op de vulkaan Etna zou gaan zakken.

Tobias Foss en Sam Oomen, de andere kopmannen van Jumbo-Visma, finishten op 4.52 minuut van Lennard Kämna. Dat was ruim twee minuten achter de andere kandidaten voor de eindzege.