Giro 2022: Lennard Kämna wint op Etna, Juan Pedro López neemt roze over van Van der Poel

Lennard Kämna heeft de vierde etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Op de vulkaan Etna kwam de Duitse klimmer van BORA-hansgrohe voor Juan Pedro López, met wie hij deel uitmaakte van de lange ontsnapping, als winnaar over de streep. De Spanjaard van Trek-Segafredo hield aan de eerste serieuze bergrit wel de roze trui over die hij overnam van Mathieu van der Poel.

Daags na de rust- en reisdag na de Grande Partenza in Hongarije, moest het peloton meteen vol aan de bak. De vierde etappe speelde zich af op het eiland Sicilië en ging van start in Avola. Van daaruit ging het in noordelijke richting voortdurend op en af naar de vulkaan Etna, waar de streep op 1892 meter hoogte was getrokken bij de Rifugio Sapienza. De slotklim was 22,8 kilometer lang aan een gemiddelde stijging van 5,9%. Daarmee was dit de eerste serieuze bergrit van deze Giro d’Italia. Met Mathieu van der Poel nog altijd in de Maglia Rosa, werd de koers even na half één op gang gebracht.

Al snel brak de strijd om de lange ontsnapping los. Maar waar de vluchters de voorgaande dagen gemakkelijk konden wegrijden, moesten zij daar nu serieus voor vechten. Na de eerste kilometers werd de koers opgeschrikt door een val, waarbij Simon Yates was betrokken. Iedereen kon echter zijn weg vervolgen. Nog in het eerste half uur werd opnieuw gevallen. Een motard kon zijn rijtuig niet rechthouden, waardoor opnieuw enkele renners tegen de grond gingen. Ondertussen gingen de aanvalspogingen onverminderd door waarbij zelfs rode trui Van der Poel en ook Biniam Girmay zich roerden.

Kopgroep met Kämna, Leemreize, Moniquet en Vansevenant

Uiteindelijk kwam een kopgroep met veertien man tot stand, met Lilian Calmejane (AG2R Citroën), Stefano Oldani (Alpecin-Fenix), Valerio Conti (Astana), Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), dit jaar al etappewinnaar in de Ruta del Sol en de Tour of the Alps, Rémy Rochas, Davide Villella (Cofidis), Diego Andrés Camargo (EF-EasyPost), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert), Alexander Cataford (Israel-Premier Tech), Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) en Juan Pedro López (Trek-Segafredo).

Deze veertien vluchters reden maximaal elf minuten weg bij het peloton, waar Bahrain Victorious en INEOS Grenadiers, de ploegen van Mikel Landa, Pello Bilbao en Richard Carapaz, het tempo bepaalden. In de kopgroep was Vansevenant het best geklasseerd op 43 seconden van het roze, waardoor de jonge Belg virtueel aan de leiding ging van het algemeen klassement. In de strijd om het roze kon de naam van Miguel Ángel López worden doorgestreept. De Colombiaanse klimmer van Astana Qazaqstan staakte in het eerste koersuur de strijd omdat hij kampte met een blessure aan zijn linkerheup.

De kopgroep kreeg de ruimte van het peloton, dat het verschil lange tijd tussen de zeven en acht minuten hield. Met nog 47 kilometer te gaan, versnelde het peloton plots en stoven de ploegen INEOS Grenadiers, Trek-Segafredo en Bahrain Victorious naar voren. Door de wind vanuit het oosten probeerden diverse teams het op de kant te zetten. De nervositeit was echter van korte duur omdat de grote groep niet brak, maar de voorsprong van de koplopers was wel in een klap teruggebracht tot zeven minuten. Daarna was het de kilometers aftellen tot de voet van de Etna, de slotklim van deze vierde rit.

Oldani springt vooraan weg in aanloop naar de vulkaan Etna

Op 25 kilometer van de streep, vlak voor de voet van de slotklim, besloot Oldani weg te rijden uit de kopgroep. De Italiaanse klimmer van Alpecin-Fenix was eerder dit seizoen tweede in de Volta Limburg Classic en achtste in de Drôme Classic, en reed nu in een mum van tijd dertig seconden voorsprong bij elkaar. Het was echter nog een lange, zware weg naar de streep. Gestaag wist hij in de eerste kilometers van de klim zijn voorsprong uit te breiden tot een minuut. In het peloton liet Van der Poel zich lossen. Terwijl een ploegmaat op kop van de rit reed, besloot de Nederlander in een eigen tempo omhoog te rijden en daarmee afstand van het roze te doen.

Na de eerste vijf kilometer van de klim was Oldani iets van zijn voorsprong kwijtgeraakt op de zes sterkste achtervolgers: de meer ervaren Kämna en Taaramäe en de jonge Leemreize, Moniquet, Vansevenant en López. Met nog twaalf kilometer te gaan reed López weg uit de eerste groep en de Spanjaard, elfde in de Ronde van het Baskenland, probeerde de sprong naar voren te maken. Binnen twee kilometer sloot hij vooraan aan, waardoor de koers twee koplopers kreeg. Maar dat was slechts van korte duur, want voor López ging het niet snel genoeg en hij reed zijn Italiaanse vluchtmakker eraf.

Ondertussen ging het in het peloton te hard voor Tom Dumoulin. Terwijl INEOS Grenadiers op kop het tempo bepaalde, moest de Nederlander lossen. Dankzij een sterke tijdrit was het kopstuk van Jumbo-Visma, winnaar van de Giro d’Italia 2017, opgerukt naar de derde plek in het klassement, maar het was duidelijk dat hij na deze etappe met aankomst bergop op de vulkaan Etna zou gaan zakken. Dumoulin was voor de eerste Grote Ronde van het seizoen door zijn ploeg aangewezen als een van de drie kopmannen naast zijn landgenoot Sam Oomen en de Noor Tobias Foss, maar nu moet hij andere doelen gaan stellen.

Kämna deelt goed in en opent de jacht op koploper López

Op zeven kilometer van de streep reed Kämna weg bij Moniquet en Vansevenant en de Duitser ging op zoek naar koploper López. Oldani en Leemreize waren intussen uitgespeeld in de strijd om de etappezege. Dat leek ook voor Taaramäe te gelden, maar de Estse klimmer knokte zich terug en reed zelfs nog weg bij Moniquet en Vansevenant. Kämna bleek de klim goed te hebben ingedeeld en sloot op twee kilometer aan bij López. De twee babbelden even met elkaar, zorgden dat de neuzen dezelfde kant op stonden en reden daarna samen naar de aankomst. Daar legde Kämna beslag op de etappezege en López op de roze trui.

Daarna druppelden de andere vluchters Taaramäe, Moniquet, Vansevenant en Leemreize stuk voor stuk binnen. Tweeënhalve minuut na winnaar Kämna kwam het peloton over de streep met daarin vooral favorieten in de strijd om het algemeen klassement. In de groep zaten geen mannen van Jumbo-Visma; Foss en Oomen kwamen op 4:52 minuten achterstand over de finish, de achterstand van Dumoulin was tot ruim negen minuten opgelopen. Ook Vincenzo Nibali, Guillaume Martin, Domenico Pozzovivo, Jan Hirt en Bauke Mollema kwamen met achterstand over de streep.