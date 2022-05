Giro 2022: Trek-Segafredo kondigt selectie met Mollema op ludieke manier aan

Trek-Segafredo heeft zijn selectie voor de Ronde van Italië op een originele manier naar buiten gebracht. De acht renners worden gepresenteerd als schilderijen. We zien onder meer Bauke ‘Volta’ Mollema terug in het ‘museum’ van de Amerikaanse ploeg.

Mollema zal in de Ronde van Italië op zoek gaan naar een ritwinst. Mits een overwinning in een van de etappes, komt de renner uit Groningen in het selecte rijtje renners die een etappe wonnen in de drie Grote Rondes.

Giulio Ciccone, Dario Cataldo, Juan Pedro López, Edward Theuns, Otto Vergaerde, Mattias Skjelmose Jensen en Jacopo Mosca, dat zijn de zeven overige renners die in actie zullen komen voor Trek-Segafredo in de Ronde van Italië. Ciccone zal wellicht voor een goed resultaat in het algemeen klassement strijden. Daarnaast is het ook uitkijken naar de jonge López, die liet dit seizoen al een aantal mooie dingen zien.

Ze hebben bij Trek-Segafredo ook een troef in de etappes die uitdraaien op een sprint. Met de Belg Theuns hebben ze een renner die een mooi resultaat kan rijden in een groepsprint. Hij wordt naar alle waarschijnlijkheid bijgestaan door landgenoot Vergaerde en Italiaan Mosca.

Italy 🇮🇹 the land of artists and scientists, statesmen and musicians, saints and heroes Here is our exclusive collection for the @giroditalia.

Visit @treksegafredo museum hall 🖼️ and discover our eight characters for the Corsa Rosa 👉 https://t.co/gTWweUsdN9#giro #giroditalia pic.twitter.com/x8C2rJiw7R — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) May 2, 2022